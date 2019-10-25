Что скрывает «обратная» сторона Плутона?

Космический аппарат NASA «New Horizons» произвел революцию в наших знаниях о Плутоне, когда пролетел мимо этого далекого мира в июле 2015 года.Спустя четыре года после исторического пролета космического аппарата NASA «New Horizons» через систему Плутона, команда миссии представила самую детальную на сегодня карту «невидимого» полушария карликовой планеты, которая, с одной стороны, раскрыла множество интересных особенностей рельефа, а с другой – подняла новые вопросы об истории этого далекого ледяного мира.«Во время максимального сближения «New Horizons» с Плутоном нам удалось получить снимки высокого разрешения лишь одного полушария, так как пролет длился всего несколько часов, в то время как сутки на карликовой планете в 6,4 раза длиннее земных. Таким образом, когда космический аппарат мчался мимо Плутона, одна его сторона освещалась Солнцем, а другая была окутана тьмой», – рассказывают авторы исследования.Карта Плутона. «Обратная» сторона выглядит более размытой, а темная область обозначает участок, не попавший в поле зрения космического аппарата «New Horizons». Credit: A. Stern et al.Решить эту проблему удалось с помощью снимков, полученных «New Horizons» в период, когда он находился на подходе к Плутону. Сначала команда миссии выбрала наиболее качественные из них, а затем, прибегнув к кропотливой обработке, составила карту скрытого в момент пролета полушария карликовой планеты с разрешением в сто раз более высоким, чем ранее удавалось достичь с помощью данных космического телескопа «Hubble».Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons». Одним из сходств является наличие «ледяных шипов», возвышающихся на сотни метров над поверхностью, которые в Солнечной системе больше нигде не наблюдаются, но при этом удивительно распространены на крупнейшей карликовой планете.Плутон в естественных цветах. Снимок получен космическим аппаратом «New Horizons» 14 июля 2015 года с расстояния 35 445 километров. Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker«Главной отличительной особенностью видимой стороны является большая область в форме сердца, покрытая метановым льдом. На обратной стороне ничего подобного мы не наблюдаем, однако, возможно, нам удалось найти там отголоски ее образования. Считается, что эта удивительная область образовалась в результате воздействия извне, которое сформировало бассейн и оказало существенное влияние на рельеф на обратной стороне карликовой планеты», – отмечают авторы исследования.В подтверждение этого сценария команда миссии приводит темные перекрещивающиеся друг с другом линии на «противоположной» стороне Плутона, которые могут являться горными цепями или разломами. Аналогичные примеры таких «отголосков» катастрофических столкновений известны на Луне и на Меркурии.Еще одной отличительной особенностью «обратной» стороны является кратер Симонелли диаметром примерно 250 километров, половина которого, судя по количеству отражаемого солнечного света, покрыта льдом. Кроме этого, были обнаружены залежи азотного льда, окиси углерода и метана.«Как ни странно, темная полоса опоясывает почти весь Плутон, прерываясь только на Равнине Спутника. Возможно, она представляет собой незамерзающий слой из частиц атмосферной дымки», – добавляют авторы исследования.Принимая во внимание, что в ближайшее время миссий к Плутону не планируется, снимки, полученные космическим аппаратом «New Horizons», вероятно, будут нашим лучшим представлением об этой карликовой планете во внешней Солнечной системе в течение достаточно долгого времени. И они показывают, что ледяной мир все еще хранит удивительно много секретов, как с видимой, так и с «обратной» стороны.