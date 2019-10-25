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Таинственное вещество на Луне вновь запечатлено китайским луноходом

Таинственное вещество на Луне вновь запечатлено китайским луноходом


В августе 2019 года китайский луноход Юйту-2 обнаружил нечто странное на противоположной стороне Луны: таинственное вещество, которое Китайское национальное космическое управление (CNSA) называло «желеобразным» и «цветным».
В среду Китайское национальное космическое управление опубликовало новую фотографию загадочного вещества, увиденного в ходе реализуемой Лунной программы.
Новый кадр лишь подтвердил предположения об образовании субстанции вследствие удара метеорита. Данные образования называются импактитами и образуются при давлении в десятки гигапаскалей и температуре 2000-3000°С. Схожие импактиты были обнаружены в 1972 году в ходе миссии «Аполлон-17».
«Фактом можно считать лишь то, что образование довольно-таки тёмное. Кажется, что внутри больших тёмных областей есть вкрапления светлого материала, хотя есть вероятность, что это просто отражение света от гладкой поверхности», — Дэн Мориарти, научный сотрудник НАСА в Центре космических полётов им. Р.Годдарда.
«Юйту-2» испытывал трудности с приближением к предположительному импактиту, так как последний лежит на дне кратера. Спустя две недели луноход «проснётся» и, возможно, даст больше ответов о природе субстанции.
Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Акцент на изучение Луны был сделан в 1998 году, вследствие чего был разработан луноход серии «Юйту». Аппарат назван в честь лунного зайца — мифологического существа, встречающегося в фольклоре множества народов. Первый луноход работал на естественном спутнике Земли с 2013 по 2016 годы, а вторая модель приземлилась на дальней стороне Луны 3 января 2019 года.
25 октябрь 2019 /
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