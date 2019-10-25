Ученые предположили, как будет выглядеть интернет в 2030 году

Издание Gizmodo спросило у нескольких ученых и исследователей, как будет выглядеть интернет в 2030 году. Большинство из них сходятся во мнении: не так радужно, как хотелось бы. В сети будущего ожидается меньше свободы слова, перестанет быть возможна анонимность, а скорость интернета для обычных пользователей может снизиться.«В то время как интернет подходит к своему 60-летнему юбилею, а всемирная паутина WWW — к 40-летнему, ранние дни интернета, где не было регуляции и существовала свобода цифрового передвижения и равный доступ к сетям, начинают казаться древней историей. Вероятно, что мы получим все более и более закрытую цифровую среду, где пользователи будут понимать, что каждый их шаг может и будет отслеживаться и монетизироваться. Как и в последние годы, создание и хостинг платформ для размещения контента будут становиться все более сложными и как следствие — дорогими. В результате — дальнейшее ограничение возможностей для развития технологий ради общественного блага, если они не соответствуют моделям финансирования доминирующей — „следящей“ — капиталистической экономики.Несмотря на изначально благие цели и обещания для общества, к 2030 году интернет, возможно, сам себя „съест“ и станет ограничиваться набором сервисов по подписке, вместо того чтобы служить игровой площадкой и средством поддержки, которыми он мог бы быть. Интернет 90-х был классным, но надо было быть там».«В одном из сценариев к 2030 году усредненный выход в интернет через мобильные устройства и вайфай будет включать в себя больше рекламы, снижение скорости, увеличение количества контента, контролируемого корпорациями и компаниями, а платформы будут отражать меньшее разнообразие пользователей. У элит будет доступ к дорогому приватному интернету, более быстрому, а прежнее беспокойство о цифровом неравенстве обретет новый смысл».«В 2030-м интернет будет под водой. Уже сейчас большая часть интернета находится под водой — он „путешествует“ по оптоволоконным кабелям, которые обеспечивают почти весь трансокеанический трафик. Кабели по-прежнему будут основой глобального интернета в 2030 году. Но основная часть интернет-инфраструктуры, которая не предназначена для размещения в воде — наземные кабели, центры обработки данных, офисы интернет-провайдеров, — подвергнется влиянию изменения климата. Последствия этого — не только перебои в работе интернета. Изменение климата и расходы на борьбу с ним повлияют на контент. То, что уже является многоуровневой системой, станет еще менее демократичным. Пользователи, которые могут себе позволить платить, будут иметь доступ к резервным сетям и устойчивой интернет-инфраструктуре. Те, кто не может, ради подключения к интернету пожертвуют своей приватностью и автономностью».From Netscape to the iPhone («Как произошел интернет: от Netscape до айфона»): «Наверняка мы увидим разделенный интернет. Мы уже наблюдаем, как это происходит. Но будет не только китайская версия интернета и западная — одна более закрытая/прослушиваемая/цензурируемая, а другая по-прежнему основанная на открытости. Возникнет вопрос: захотят ли и другие правительства сделать „закрытый“ интернет? Появится ли российская версия интернета? Индийская версия интернета?А после возникает вопрос: а что насчет Европы и GDPR? Уже сейчас компании и платформы вынуждены обслуживать пользователей из Европы иначе. В какой степени мы увидим раскол интернета на галактику разных „интернетов“, основанных на местных законах и даже обычаях? Компаниям уже пришлось решать, хотят ли они вести бизнес в китайском интернете — и каким образом. К 2030 году будет ли стоять вопрос о том, чтобы делать этот выбор на основе каждого конкретного случая, каждой отдельной страны?»«В то время как подключение к интернету станет гораздо более плавным и автоматическим к 2030 году, глобальная онлайн-аудитория будет разделена на „кланы“ и „племена“. Некоторые из них будут национальными по своей природе, в частности из-за того, что авторитарные режимы отгораживают своих граждан и переводят их на ограниченные национальные платформы. Это уже происходит в Китае, но также подобное будет происходить, когда люди начнут уходить с крупных общих социальных медиаплатформ и будут больше взаимодействовать с близкими по интересам группами. Произойдет рост числа микроинфлюенсеров, так как пользователи будут уделять больше времени и внимания собственным интересам. Другими словами, люди будут заинтересованы не столько в одном „общем“ интернете, сколько ориентированы на меньшие, более приватные онлайн-сообщества и практики.Ожидается, что к 2030 году исчезнет онлайн-анонимность — анонимность невозможна в сфере, где ваше онлайн-поведение столь же отличительно, как ваши отпечатки пальцев. В то время как окончание интернет-анонимности может быть болезненным для пользователей, которым нравится менять свои онлайн-личности, это также означает уменьшение случаев троллинга и мошенничества. Конфиденциальность мертва, да здравствует персонализация».