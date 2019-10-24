Применение лазерных указок

В последние годы ни одна серьезная презентация не была завершена без показа слайдов на экране. Это особенно актуально, при проектирования различных комплексов и других громоздких зданий. Чтобы все, кто присутствует на презентации или конференции, могли видеть экран, тот, кто объясняет, что изображено на картинке, не должен заслонять его. Для этого есть лазерные указки, которые в настоящее время немало актуальны.

Если до недавнего времени этот указатель мог генерировать одноцветный луч, то в настоящее время существуют модели с тремя лучами разных цветов: синий лазер, красный и зелёный. Благодаря этому указателю, вы можете указывать на любую деталь на экране, даже на значительном расстоянии. Также удобно использовать этот инструмент в классе, объясняя и показывая учащимся различные задачи на экране. Но есть предупреждение, которое говорит о несовершенстве этих указок: это их вес. Из-за этого их нельзя долго держать в руках. Если вы направите луч на определённую цель и удерживаете руку в этом положении некоторое время, вы заметите некоторую дрожь.

Есть нюанс, который предполагает, что этот лазерный указатель может быть опасен для здоровья. Дело в том, что его нужно использовать осторожно, поскольку, если лазерный луч попадает в глаза, то можно получить не только раздражение, но и более серьёзные проблемы - травму роговицы, например. Поэтому, при применении лазерной указки вы должны соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

Если вы планируете достичь беспрецедентных высот в своей профессиональной карьере, то не сможете сделать это без данного инструмента. Работодатели регулярно используют его в демонстрационных целях во время презентаций на работе. При рациональном использовании таких указок, вы можете сосредоточить внимание руководителей и сотрудниках на важных моментах отчёта.

Если вдруг вы случайно потеряетесь себя в лесу или в походе, то указка послужит вам спасителем, вовремя пришедшим на помощь. Лазерный луч позволит легко найти потерявшегося .

Кроме того, этот инструмент будет хорошим подарком для туриста или рыбака, следящего за технологическими разработками. С помощью лазера можно развести огонь и приготовить еду во время вылазки на природу.