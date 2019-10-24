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Как выбрать табак для кальяна

Табак для кальяна отличается от смеси, применяемой для сигарет. Он выращивается в особых условиях, готовится по особой технологии и имеет соответствующий состав.

В современной продаже представлен обширный ассортимент табака для кальяна. Если вы выбираете свой любимый бренд и аромат, просто попробовав каждый вариант лично, вы можете потратить много денег и времени на это.

Поэтому, прежде всего, стоит обратить внимание на качество продукта. Более того, учтите, что такой табак не должен быть сухим, поскольку для насыщения аромата добавляются специальные ингредиенты. Этот продукт может быть очень густым, как пластилин или даже желе. Если жидкость выходит из табака, при нажатии, то в этом нет ничего страшного;

  1. Герметизация контейнера. Если табак был плохо упакован, либо тара была повреждена во время хранения, то аромат и вкус табака могут исчезнуть;
  2. Срок годности. Устаревший продукт практически не имеет запаха и содержит мало влаги, его вкус так же очень плох. В связи с этим, всегда смотрите на дату изготовления и срок полезного использования, при покупке табака для кальяна. Храните этот продукт в холодильнике, вдали от пахнущей еды.

Вы можете купить табак для кальяна оптом для вашего кафе, иного заведения, либо для перепродажи. Главное - обратиться к надёжному поставщику.

В странах, где курение является давней традицией, предпочтение отдается неароматизированному табаку. А продукт с добавками различных ароматизаторов в составе также имеет свое очарование: дым будет более ароматным, и обязательно понравится тем, кто не любит резкий запах.

Чтобы удовлетворить пожелания потребителей, современные производители табака для кальяна регулярно обновляют ассортимент своей продукции. Поэтому, если вы хотите экспериментировать, вы можете попробовать табак с ароматом и вкусом фруктов, напитков, специй и прочих. Особенно это актуально для владельцев заведений - их клиентам, без сомнения, понравится такое разнообразие предлагаемых вариантов. Это, в свою очередь, положительно отразится на вашем ресторане или магазине, и значительно повысит доходы.

24 октябрь 2019 /
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