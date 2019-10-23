Рейтинг мфо Украины 2019-2020

Оказаться в такой ситуации, когда срочно требуются деньги может каждый. Но что делать, когда нет возможности или желания брать деньги в долг у членов семьи, друзей и знакомых? Кроме того, может возникнуть ситуация, когда деньги просто не у кого взять. В этом случае спасательным кругом выступит МФО. Это организация, где можно быстро взять так называемый микрозайм. Небольшую сумму на довольно короткое время.

На сегодняшний день, количество микрофинансовых организаций в Украине приближается к тысяче. Для сравнения, в 2017 их было меньше 700. Это означает, что услуги МФО пользуются спросом, если появляются новые кредитные организации.

По большому счёту, неуклонно растущий список микрофинансовых организаций выгоден гражданам, использующим услуги МФО. Конкуренция, при прочих равных условиях, приводит к улучшению условий кредитования, внедрению новых услуг и изобретению различных программ лояльности. Борьба за клиента всегда выгодна самому клиенту. Обратной стороной того, что появляется большое количество МФО, является сложность выбора организации, в которой брать кредит. В этом случае нужно обязательно изучить рейтинг мфо Украины. Независимые эксперты, составившие своеобразный Топ-10 МФО, изучили организации по самым разным параметрам. Рейтинг призван помочь оценить нюансы как уже работающих организаций, так и сделать определённые выводы о том, какие скоро появятся новые мфо 2020.

Как формировался топ-10

Чтобы составить рейтинг, были изучены условия работы МФО. Причём изучались не только «раскрученные» организации, но и те, чьё имя ещё не «прогремело». На самом деле, организации с не очень раскрученным именем также могут предоставлять очень и очень выгодные условия займа.

Итак, вот параметры, которые подлежали изучению:

кредитная сумма. Учитывалась максимальное количество денег, которое можно получить в данной конкретной МФО;

скорость оформления заявки. Учитывалась общая скорость с момента поступления первого ответа будущему клиенту;

условия. Это довольно общий параметр. Под условиями понимается и проценты, и срок, на который можно получить ссуду;

удобство. Учитывалось удобство, с которым можно погашать долг;

наличие особенных условий по типу программы лояльности. Выше мы рассказывали, что придумывание «фишек», которые будут отличать одну МФО от другой – это следствие возникновения большой конкуренции среди организаций.

С подробным «разбором полётов» МФО вы можете ознакомиться по ссылке выше, поэтому дублировать информацию нет никакого смысла. Единственное, что имеет смысл в данной статье, это назвать имена победителей, скажем, организаций, занявших первые три места по каждой категории.

Сумма займа:

Moneyveo. Dinero. CreditKasa.

Первый заём в этих МФО достигает 10 000 гривен.

CreditKasa - 8 минут. AlexCredit до 10 минут. MoneyBoom до 10 минут.

Скорость:

Проценты по займу:

Dinero 1,3%. E-cash 1,5%. CCloan 1,65%.

Стоит отметить, что ставка в первый день у всех трёх МФО составляет 0,01%.

Что касается удобства условий погашения долга, то выявить явных победителей не удалось. У всех изученных организаций оказались примерно равные условия, поэтому было принято решение назначить победителями всех. Ведь все МФО дают возможность погашать долг через различные сервисы платежей, приложения для носимых устройств и банкинг через Интернет.

Что касается дополнительных условий и программ лояльности, то в каждом конкретном случае их нужно выяснять индивидуально.

Главное в общении с МФО – соблюдать все условия кредитного договора и не нарушать график платежей.