Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

На ежегодном Международном конгрессе астронавтики был дан ответ на вопрос, когда человек высадится на Марс. После шуточного заявления главы ЕКА (он сказал «во вторник») руководитель НАСА уже серьезно рассказал, как обстоят дела с планами по покорению Красной планеты.В ходе совместной конференции руководителей космических агентств разных стран, прошедшей вчера в рамках ежегодного Международного конгресса астронавтики, прошедшего в Вашингтоне, ответственным за покорение космоса людям был задан вопрос — когда человек сможет высадиться на Марс? Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.«Если мы ускоряем высадку на Луну, то мы ускоряем и высадку на Марс», — заявил Бриденстайн, имея в виду программу «Артемида» — высадку первой американской женщины на Луну в 2024 году.Текущая цель НАСА — высадиться на Луне в течение ближайших пяти лет и закрепиться на ней к 2028 году. То есть добиться того, чтобы на спутнике Земли появилась база, на которой люди могли бы жить и работать на протяжении длительных периодов времени.«Если бы наших бюджетов было достаточно, — сказал Бриденстайн, обращаясь к своим коллегам из космических агентств других стран, — я бы предположил, что мы сможем сделать это [высадиться на Марс] к 2035 году».Что касается денег, то в отношении бюджета НАСА в Конгрессе США начались слушания. Поводом для них стали затраты на программу «Артемида», к которой конгрессмены относятся весьма скептически.