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Любительская астрономия
Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило неизвестностью и красотой. Современные астрономы-любители обладают фантастическим инструментарием, позволяющим заглядывать даже в другие звездные системы и галактики. Как выбрать свой первый телескоп? Какие космические объекты астроном-любитель может разглядеть в ночном небе? И реально ли совершить важное астрономическое открытие, не имея научной степени?
23 октябрь 2019 /
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