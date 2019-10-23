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Загадка метеорита Фукан

Загадка метеорита Фукан


Специалисты НАСА получили осколки метеорита Фукан от анонимного путешественника. Исследование показало высокое содержание металла, но до сих пор ученые не понимают, откуда он мог прибыть.
Фукан относится к каменисто-железному типу метеоритов, его еще называют палласит. Исследователи полагают, что такой тип метеоритов образуется на границе расплавленного астероида и окружающей его оливиновой мантии.
И если это так, то Фукан должен был появиться при самом рождении Солнечной системы, примерно 4,5 миллиардов лет назад.
И вот тут-то ученые и попадают в ловушку. По всем параметрам Фукан напоминает аналогичные метеориты, появившиеся на заре эры Солнечной системы. Но его оплавление говорит обратное — такие же следы имеют метеориты, прилетевшие из глубокого космоса.
23 октябрь 2019 /
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