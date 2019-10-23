Загадка метеорита Фукан

Специалисты НАСА получили осколки метеорита Фукан от анонимного путешественника. Исследование показало высокое содержание металла, но до сих пор ученые не понимают, откуда он мог прибыть.Фукан относится к каменисто-железному типу метеоритов, его еще называют палласит. Исследователи полагают, что такой тип метеоритов образуется на границе расплавленного астероида и окружающей его оливиновой мантии.И если это так, то Фукан должен был появиться при самом рождении Солнечной системы, примерно 4,5 миллиардов лет назад.И вот тут-то ученые и попадают в ловушку. По всем параметрам Фукан напоминает аналогичные метеориты, появившиеся на заре эры Солнечной системы. Но его оплавление говорит обратное — такие же следы имеют метеориты, прилетевшие из глубокого космоса.