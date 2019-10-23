» » Покорение Марса и важные факты о планете Земля

Покорение Марса и важные факты о планете Земля

Покорение Марса и важные факты о планете Земля

Тайнами космоса интересовались еще наши предки. С помощью телескопов пытались рассматривать звезды, изучать небо и находить в нем ответы на свои вопросы. А поскольку для нашей планеты самым близким по характеристикам считается Марс, то всерьез изучали именно его. Не зря древних и современных ученых с одинаковым любопытством привлекала и привлекает «Красная планета».



Межпланетное путешествие или зачем лететь на Марс



Найти представителей других цивилизаций, вплотную изучить историю Марса и подготовиться к его колонизации можно только после путешествия на эту планету. Такие путешествия дадут нашим ученым более точные понимания того, каким способом космос влияет на человека. Также позволят:




  • изучить историю Марса;

  • лучше понять нашу собственную планету – Землю;

  • возможно, предотвратить вероятность многих катаклизмов.



Для организации путешествий важно понимать, сколько до Марса лететь кораблю, стартующему с Земли. Не менее важно знать, с какой скоростью световой луч, отправленный от нас, долетит до «Красной планеты».



Расстояния между Марсом, Солнцем и Землей не являются статичными. Планеты постоянно перемещаются, движутся вокруг звезды. Поэтому, ученые определили минимальное и максимальное расстояние между нашей планетой и Марсом. Оно составляет 55-400 млн. км. Соответственно время, за которое луч света передается между планетами, меняется от 3 до 22 минут. Скорость потока приравнивается 299 792 км/с.



Важные факты о вращении Земли



Кроме того, что Земля вращается вокруг Солнца, она делает обороты и вокруг своей оси. По физическим данным скорость вращения Земли в зоне Экватора составляет 1670 км/ч. При этом в зонах Северного и Южного полюса показатель уменьшается до 1275 км/ч, а то и приравнивается к «0».



Считается, что для одного оборота нашему шару требуется 23 ч. 56 мин. 4,09053 сек. При этом учитывается факт, что скорость вращения Земли постоянно замедляется. После расчетов было определено, что через 100 лет день уменьшится на 2 миллисекунды.



Также выявили и официально подтвердили, что земная ось меняет свое положение. И длится этот процесс на протяжении 25 тыс. лет. Такие колебания существенно влияют на наш климат. Также затрудняют ориентацию по небесным картам, ведь положение звезд тоже меняется.



Интересно! Двигается не только Земля, но и сама Солнечная система. Вокруг Млечного пути она оборачивается со скоростью 250 км/с. Время одного оборота составляет 200-250 млн. лет.



В научно-популярном журнале «Как и Почему» представлено много интересной информации не только о космосе, звездах и планетах. Здесь вы найдете ответы на многие свои вопросы, познакомитесь с точными фактами и научными предположениями.

23 октябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Путешествие по вселенной на космическом корабле, автомобиле и пешком
Хочу все знать

Путешествие по вселенной на космическом корабле, автомобиле и пешком

Самая высокая скорость во вселенной это скорость света приблизительно 1 миллиард км/ч , за 1 год свет преодолевает расстояние 9 760 800 000 000 км. Рекорд скорости космического аппарата 240 тыс.
Интересные факты о голубой планете.
Хочу все знать

Интересные факты о голубой планете.

Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца составляет 30 км/сек. Чтобы Земля могла покинуть свою «семью» в солнечной системе и улететь в бесконечное пространство, ей необходимо придать скорость
Интересные факты о гравитации.
Хочу все знать

Интересные факты о гравитации.

Свойство объектов, обладающих массой, притягиваться друг к другу называется гравитацией. Гравитация держит Землю и другие планеты в нашей Солнечной системе на орбите вокруг Солнца. Она также держит
Самая маленькая планета Солнечной системы
Хочу все знать

Самая маленькая планета Солнечной системы

Если рассмотреть размеры всех планет Солнечной системы, то станет ясно, какая из них имеет самые маленькие размеры. Таковой является наиболее приближенная к Солнцу планета – Меркурий.История
60 фактов о космосе
Хочу все знать

60 фактов о космосе

1. Красный гигант — звезда Бетельгейзе, имеет диаметр больше, чем орбита движения Земли вокруг Солнца.
Интересные факты про космос
Хочу все знать

Интересные факты про космос

1. Красный гигант – звезда Бетельгейзе, имеет диаметр больше, чем орбита движения Земли вокруг Солнца.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Почему одни нации богатые, а другие — бедные?Люди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаОхотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладЧто происходит с океанами Земли?NASA получило новые снимки Большого красного пятна ЮпитераОбманщики чередуют ложь с правдой, чтобы им продолжали верить


Свежие Статьи
Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Люди не верят в собственную смертность

Люди не верят в собственную смертность

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+