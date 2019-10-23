Покорение Марса и важные факты о планете Земля

Тайнами космоса интересовались еще наши предки. С помощью телескопов пытались рассматривать звезды, изучать небо и находить в нем ответы на свои вопросы. А поскольку для нашей планеты самым близким по характеристикам считается Марс, то всерьез изучали именно его. Не зря древних и современных ученых с одинаковым любопытством привлекала и привлекает «Красная планета».

Межпланетное путешествие или зачем лететь на Марс

Найти представителей других цивилизаций, вплотную изучить историю Марса и подготовиться к его колонизации можно только после путешествия на эту планету. Такие путешествия дадут нашим ученым более точные понимания того, каким способом космос влияет на человека. Также позволят:



изучить историю Марса;



лучше понять нашу собственную планету – Землю;



возможно, предотвратить вероятность многих катаклизмов.



Для организации путешествий важно понимать, сколько до Марса лететь кораблю, стартующему с Земли. Не менее важно знать, с какой скоростью световой луч, отправленный от нас, долетит до «Красной планеты».

Расстояния между Марсом, Солнцем и Землей не являются статичными. Планеты постоянно перемещаются, движутся вокруг звезды. Поэтому, ученые определили минимальное и максимальное расстояние между нашей планетой и Марсом. Оно составляет 55-400 млн. км. Соответственно время, за которое луч света передается между планетами, меняется от 3 до 22 минут. Скорость потока приравнивается 299 792 км/с.

Важные факты о вращении Земли

Кроме того, что Земля вращается вокруг Солнца, она делает обороты и вокруг своей оси. По физическим данным скорость вращения Земли в зоне Экватора составляет 1670 км/ч. При этом в зонах Северного и Южного полюса показатель уменьшается до 1275 км/ч, а то и приравнивается к «0».

Считается, что для одного оборота нашему шару требуется 23 ч. 56 мин. 4,09053 сек. При этом учитывается факт, что скорость вращения Земли постоянно замедляется. После расчетов было определено, что через 100 лет день уменьшится на 2 миллисекунды.

Также выявили и официально подтвердили, что земная ось меняет свое положение. И длится этот процесс на протяжении 25 тыс. лет. Такие колебания существенно влияют на наш климат. Также затрудняют ориентацию по небесным картам, ведь положение звезд тоже меняется.



Интересно! Двигается не только Земля, но и сама Солнечная система. Вокруг Млечного пути она оборачивается со скоростью 250 км/с. Время одного оборота составляет 200-250 млн. лет.

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