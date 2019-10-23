Новый тип аккумулятора позволит электромобилям проехать почти 2400 километров без подзарядки

Электромобили сегодня все более плотно входят в нашу с вами повседневную жизнь. Практически в любом крупном городе-мегаполисе (в том числе и в нашей стране) можно найти зарядную станцию для того же электромобиля Tesla. И в емкости аккумулятора, на самом деле, и кроется одна из основных проблем современных электрокаров. Они все еще не настолько мощные, как хотелось бы. Однако все может измениться благодаря изобретению британского инженера Тревора Джексона.Как сделать аккумуляторные батареи электрокаров более емкимиНаверняка вы (как и мы до сегодняшнего для) не слышали ничего о Треворе Джексоне. А он, меж тем, успел поработать в качестве инженера на такие компании, как Rolls-Royce, BAE Systems (оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере), а также отслужить в качестве офицера военно-морского флота Ее Королевского величества.Как сообщает редакция Daily Mail, еще в начале двухтысячных годов господин Джексон задумался о том, что традиционные литий-ионные аккумуляторы устарели и нужно как-то модифицировать эту технологию. Тогда, ясное дело, об электромобилях инженер даже не помышлял. Он просто решил разработать на основе алюминия более емкий аккумулятор, чем литий-ионные аналоги. Кроме того, в качестве электролита Тревор Джексон решил использовать безопасное для окружающей среды вещество. На разработку ушло почти 18 лет. За это время британец разработал экологически чистый аккумулятор, который подходит для использования в любой сфере — от создания обычных батарей до элементов питания электромобилей и даже самолетов. Но не все было так гладко.С тех пор, как инженер еще 10 лет назад показал прототип своего устройства компаниям, занимавшихся сферой электрификации, он испытывал давление со стороны автомобильной индустрии. Батарею называли непроверенной, а ее возможности — завышенными. Насколько завышенными? Ну, скажем, если верить инженеру, то батарея Джексона вмещает в девять раз больше киловатт-часов электричества на килограмм, чем литий-ионная. Хотите простой пример? Пожалуйста: если поставить сопоставимую по весу и размеру батарею на Tesla Model S, то дальность пробега электромобиля увеличится с 600 до почти 2400 километров.Прорыв в моих экспериментах наступил тогда, когда я нашел новую формулу электролита — не токсичного и не едкого. Я даже выпил его, когда демонстрировал инвесторам, чтобы доказать, что он безопасен», — говорит Тревор Джексон. Кроме безопасности, электролит обладает и другим важным преимуществом — он может работать с металлом низкого качества, например, с переработанными банками из-под газировки. Его формулу, однако, я держу в строжайшей тайне.Тревор Джексон. Изобретатель аккумулятора нового типаИ это можно было бы принять за очередную «утку», если бы ни парочка «но». Во-первых, независимая экспертная оценка, проведенная правительственным агентством UK Trade and Investment в 2017 году, пришла к выводу, что батарея Джексона действительно «соответствует заявленным характеристикам» и основана на «заслуживающей доверия технологии». В любом случае мы будем следить за развитием событий и если у данной истории появятся новые подробности — вы узнаете их первыми в нашем новостном канале в Телеграм.А во-вторых, инженер уже подписал многомиллионный контракт с британской компанией Austin Electric, которая будет производить аккумуляторы по технологии господина Джексона. Конечно, сразу на электромобили их устанавливать никто не станет. Сначала планируется использование аккумуляторов нового типа в трехколесных азиатских такси (моторикшах), затем в электровелосипедах и самокатах, а потом настанет и очередь электрокаров. Сообщается, что в свободной продаже аккумуляторы нового типа могут появиться уже в 2020 году.