Гекконы раздора

На фото — дневной геккон Cnemaspis hitihami. Это один из шести новых видов гекконов рода Cnemaspis, найденных на Шри-Ланке и описанных в 2019 году усилиями международной команды герпетологов. Открытие в очередной раз подтвердило, что этот остров — настоящая горячая точка разнообразия рептилий. Однако оно неожиданно привело и к другим, намного менее приятным последствиям.

Ящерицы были обнаружены в 2017 году во время экспедиций в малоизученные районы Шри-Ланки. Через два года в журнале Vertebrate Zoology вышла обстоятельная статья с описанием шести новых видов гекконов. Благодаря этому открытию число видов рода Cnemaspis на Шри-Ланке возросло до 32, причем все они эндемики (всего же этот род включает более 150 африканских и азиатских видов).

Более того, новые гекконы оказались не просто эндемиками острова, но и настоящими микроэндемиками. Они живут исключительно на изолированных скалистых холмах, скальных выходах и в гранитных пещерах, расположенных среди сухих и влажных тропических лесов. У четырех видов ареалы не превышают 1000 га, а еще два распространены на площади в несколько тысяч га. Например, ареал C. hitihami ограничен 4100 га скальных выходов в сухом тропическом лесу на востоке Шри-Ланки.

Все шесть видов — мелкие скрытные ящерицы с длиной тела 30–40 мм, узкоспециализированные, приспособленные только к жизни среди скал и валунов. У них плоские тела и широко расставленные лапки, позволяющие ловко двигаться по поверхности камней, но практически бесполезные за их пределами. Неспособность перемещаться между отдаленными скальными участками и привела к изоляции популяций и их превращению в отдельные виды с точечными ареалами.

Любопытно, что на тех же скальных участках и в пещерах обитают гекконы из нескольких других родов, например Gehyra и Hemidactylus, в том числе узкоареальные виды. Ужиться друг с другом разным видам ящериц удается благодаря различиям в суточной активности: представители рода Cnemaspis активны днем, в то время как их соседи выходят на охоту по ночам.

Авторы публикации, среди которых были и местные, и иностранные ученые (включая наших соотечественников Николая Пояркова и Владислава Горина, представляющих кафедру зоологии позвоночных МГУ), приняли решение дать новооткрытым гекконам латинские имена в честь исторических героев Шри-Ланки. Два вида, C. nandimithrai и C. gotaimbarai, получили видовые названия в честь Нандимитры и Готаимбары — двух из десяти легендарных воинов-великанов из армии сингальского короля Дутугамуну (Dutugamunu), который правил на острове с 161 по 137 год до н. э. Считается, что Нандимитра участвовал в восстановлении Кудумбигальского монастыря (Kudumbigala Monastery) — пещерного святилища буддистов. Именно в его окрестностях был обнаружен названный в честь воина геккон.

Cnemaspis nandimithrai. A — вид сверху; B — вид снизу. Этот вид обитает на участке сухого тропического леса площадью 800 га на востоке Шри-Ланки. Он держится на выходах горных пород и в гранитных пещерах, включая те, что принадлежат монастырю Кудумбигала. Фото © Nimantha Abeyarathna из статьи S. Karunarathna et al., 2019. Integrative taxonomy reveals six new species of day geckos of the genus Cnemaspis Strauch, 1887 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from geographically-isolated hill forests in Sri Lanka

Cnemaspis gotaimbarai. А — вид сбоку; B — вид сверху. Ареал этого геккона представлен участком площадью около 1000 га на востоке острова, в лесном заповеднике Кокагала. Вид населяет скальные выходы среди сухого тропического леса. Фото © Majintha Madawala из статьи S. Karunarathna et al., 2019. Integrative taxonomy reveals six new species of day geckos of the genus Cnemaspis Strauch, 1887 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from geographically-isolated hill forests in Sri Lanka

Остальные четыре вида — C. kohukumburai, C. hitihami, C. butewai и C. kivulegedarai — обязаны своими именами участникам Великого мятежа 1817–1818 годов (см. Great Rebellion of 1817–18), в ходе которого жители королевства Канди безуспешно пытались свергнуть власть британских колонизаторов. Ареалы этих гекконов лежат на территории, два века назад охваченной восстанием, так что выбор их латинских названий неудивителен. По словам авторов, многие герои того мятежа малоизвестны, так что они решили увековечить их имена хотя бы таким необычным образом.

Cnemaspis kohukumburai. А — самка; B — самец. Ареал вида составляет 600 га и располагается в центральной Шри-Ланке. Этот геккон предпочитает пещеры и скалы среди тропического леса и в умеренно измененной человеком среде обитания. Фото © Majintha Madawala из статьи S. Karunarathna et al., 2019. Integrative taxonomy reveals six new species of day geckos of the genus Cnemaspis Strauch, 1887 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from geographically-isolated hill forests in Sri Lanka

Cnemaspis butewai. А — вид сбоку; B — вид сверху. Вид обнаружен на территории площадью 3500 га, покрытой влажным тропическим лесом и входящей в состав заповедника Бамбароботува в центральной Шри-Ланке. Как и другие новооткрытые гекконы, он связан с пещерами и скальными выходами. Фото © Majintha Madawala из статьи S. Karunarathna et al., 2019. Integrative taxonomy reveals six new species of day geckos of the genus Cnemaspis Strauch, 1887 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from geographically-isolated hill forests in Sri Lanka

Cnemaspis kivulegedarai. А — вид сбоку; B — вид сверху. Этот геккон обитает в центральной Шри-Ланке, на участке влажного тропического леса, смешанного с саванной. Ареал вида составляет всего 900 га скальных выходов и пещер. Фото © Majintha Madawala из статьи S. Karunarathna et al., 2019. Integrative taxonomy reveals six new species of day geckos of the genus Cnemaspis Strauch, 1887 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from geographically-isolated hill forests in Sri Lanka

Давать новым видам животных и растений «громкие» имена, в том числе напоминающие об исторических личностях и легендарных героях той или иной страны, — широко распространенная практика. Таким образом ученые не только отдают дань уважения местной культуре, но и привлекают к своим открытиям внимание прессы и людей, далеких от биологии. К сожалению, на этот раз инициатива герпетологов вызвала неожиданную и неадекватную реакцию. Узнав о том, что шесть гекконов были названы в честь национальных героев Шри-Ланки, местные ультранационалисты расценили это как попытку оскорбить память последних. Политиков особенно задело сравнение двух легендарных воинов-силачей с крошечными ящерицами, которых они считают символом слабости. Тему сочли настолько важной, что даже вынесли ее обсуждение в парламент Шри-Ланки.

Скорее всего, инициаторы скандала пытались использовать его как повод без усилий набрать политические очки перед выборами, намеченными на конец года. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Сильнее всего от нее пострадал ведущий автор статьи, шриланкийский герпетолог Суранджан Карунаратна (Suranjan Karunarathna). Он стал объектом многочисленных нападок в соцсетях, а одна из групп буддийских монахов даже обратилась в полицию с требованием начать уголовное расследование его деятельности.

Шриланкийский герпетолог Суранджан Карунаратна (Suranjan Karunarathna), один из первооткрывателей шести новых видов гекконов и ведущий автор посвященной им статьи. Фото © Madhava Botejue с сайта news.mongabay.com

Научное сообщество Шри-Ланки не осталось в стороне и вступилось за коллегу. Местные герпетологи отметили, что злополучные гекконы — далеко не первые животные, названные в честь национальных героев острова. Например, ужеобразная змея Aspidura ravanai получила имя легендарного короля Раваны, а лягушка ложный веслоног Pseudophilautus puranappu — имя Пурана Аппу (Puran Appu), борца за независимость Шри-Ланки, жившего в XIX веке. Более того, сам Карунаратна успел дать открытому ранее геккону Cnemaspis godagedarai латинское название в честь участника Великого мятежа. Ни один из этих случаев политиков не заинтересовал. Правительство страны также поддержало Карунаратну. Представитель департамента по культуре выступил со специальным заявлением, в котором подтвердил, что практика называть животных в честь знаменитых людей не имеет ничего общего с оскорблением.

В пылу жаркой политической дискуссии были совершенно забыты сами гекконы. Между тем все они нуждаются в строгой охране. Каждый из шести новых видов занимает крошечный ареал, так что один-единственный пожар или масштабная расчистка леса могут с легкостью стереть их с лица земли. Уже сегодня места их обитания страдают от развития сельского хозяйства и инфраструктуры, вырубки леса и добычи гранита. Другая угроза для гекконов — незаконный отлов рептилий, который процветает на Шри-Ланке. Многие местные виды — эндемики и пользуются большим спросом у террариумистов.

История со шриланкийскими гекконами — не первый случай, когда традиция давать животным и растениям имена знаменитых личностей приводила к нежелательным последствиям. Например, в 2016 году китайский энтомолог Ван Чэнбинь (Cheng-Bin Wang) описал в горных лесах тропического острова Хайнань новый вид жуков из семейства ризодиды (иногда включается в состав семейства жужелиц) и решил присвоить ему имя генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping). Так насекомое получило латинское название Rhyzodiastes xii.

Ученый обнаружил всего три особи нового вида — по его словам, эти жуки столь же редки, как выдающиеся личности, подобные нынешнему руководителю Китая. Символическое сходство с председателем Си обнаружилось даже в рационе Rhyzodiastes xii. Этот жук питается гнилой древесиной, вгрызаясь в нее мощными челюстями с той же яростью, с какой глава Китая якобы уничтожает коррупцию.

Похвалы Ван Чэнбиня могут показаться неприкрытой издевкой, однако, скорее всего, энтомолог был совершенно искренен. Тем не менее в Китае его открытие не оценили. Неизвестно, как сам Си Цзиньпин отреагировал на то, что в честь него назвали жука, — и узнал ли об этом вообще. Однако китайские интернет-цензоры закрыли доступ к любым статьям о насекомом и запретили упоминать его латинское название в новостях и блогах. Это стало причиной бурных обсуждений и насмешек в Сети и за ее пределами и глубоко расстроило Ван Чэнбиня.

Российские читатели могут вспомнить похожую историю. В 2017 году российский энтомолог Андрей Халаим описал новый вид ос-наездников из Южной Мексики и назвал его в честь создательницы базы научных статей Sci-Hub Александры Элбакян — Idiogramma elbakyanae. По словам ученого, это было сделано «в ознаменование её вклада в то, чтобы научное знание стало доступно всем исследователям».

К сожалению, Александра Элбакян сочла использование своего имени в качестве латинского названия животного оскорблением. Особенно ее задел тот факт, что оса якобы была паразитом (на самом деле — паразитоидом), а также некорректная реакция ряда научно-популярных СМИ. В ответ на это Элбакян закрыла доступ к Sci-Hub для российских пользователей, а соцсети захлестнула бурная дискуссия. Однако уже через несколько дней эмоции улеглись и доступ к базе данных был восстановлен. Хочется надеяться, что история со шриланкийскими гекконами закончится так же благополучно.

Фото с сайта www.aruna.lk.

Сергей Коленов