На фото — стеллерова черноголовая голубая сойка (Cyanocitta stelleri) заинтересованно наблюдает с дерева, не подкинут ли двуногие еще семечек. В спокойном состоянии внушительный хохолок этих птиц сложен на макушке. Зато как смешно он становится торчком, когда птица возбуждена или агрессивно настроена!

Сойка с расправленным хохолком. Фото © Jess Findlay с сайта flickr.com

Для создания большего впечатления стеллеровы сойки «оборудованы» и другими визуальными сигналами: у этой птицы отлично видны ярко-голубые фронтальные полосы, которые сильно выделяются на черном фоне. Сойки в более южных популяциях имеют еще яркие брови над глазами, а здесь, на острове Ванкувер (Канада), у соек бровей либо нет, либо есть только едва заметные пятнышки. По этим трем признакам — хохолок, фронтальные полосы и брови — представители этого вида сильно различаются в зависимости от географического положения ареала популяции.

Положение хохолка стеллеровой черноголовой голубой сойки в разных ситуациях: а — устоявшаяся пара соек отдыхает, b — конкурирующие самцы после драки. Рисунок из статьи J. L. Brown, 1963. Ecogeographic variation and introgression in an avian visual signal: the crest of the steller's say, Cyanocitta stelleri

Стеллерова голубая сойка — обитатель североамериканских хвойных и смешанных лесов, ее ареал тянется по западной окраине США и Канады и заходит в Мексику. Как и многие другие врановые, это оседлые всеядные птицы. В их систематике можно запутаться: сейчас насчитывают более 17 подвидов, но это всё неточно, потому что стеллеровы сойки нередко гибридизируют с соседствующими родственниками — голубой сойкой (Cyanocitta cristata) и калифорнийской кустарниковой сойкой (Aphelocoma californica).

Разнообразие формы и размера хохолка, фронтальных полос и бровей стеллеровой черноголовой голубой сойки в зависимости от ареала популяции. Рисунок из статьи J. L. Brown, 1963. Ecogeographic variation and introgression in an avian visual signal: the crest of the steller's say, Cyanocitta stelleri

С чем связано такое разнообразие формы и размера хохолка, а также ярких пятен на голове, совершенно непонятно. Поскольку и то и другое используется для визуальной коммуникации, пробовали найти связь между этими признаками и свойствами среды в разных популяциях: плотностью леса, влажностью воздуха (которая влияет на видимость), величиной конкуренции за еду. Пытались подойти к этому и с точки зрения полового отбора, но наблюдения показали, что выбор партнера в популяциях со смешанными фенотипами от этих самых фенотипов не зависит.

Зато не так давно обнаружили, что по яркости окраски и месту расположения гнезда можно предсказать, будет ли самка изменять самцу. У тех птиц, в гнездах которых обнаружились внебрачные птенцы, были достоверно более низкие показатели яркости и цветовой насыщенности оперения. А еще такие птицы гнездились ближе к опушке леса чем те, в чьих гнездах внебрачных птенцов не было. При этом данный показатель не зависел от формы хохолка и величины и симметричности лицевых пятен — как и от растительного состава местообитаний и близости до кормушек. Поскольку линька у стеллеровых соек происходит задолго до ухаживания, то качество оперения является «честным» индикатором свойств партнера: если ты блеклый самец, то более велика вероятность, что тебе будут изменять с более яркими. И не важно, какой величины при этом у тебя хохолок.

Пара стеллеровых черноголовых голубых соек дождалась от двуногих вожделенных семечек. Фото © Вероника Самоцкая, остров Ванкувер, август 2018 года

Фото © Вероника Самоцкая, остров Ванкувер, Канада, август 2018 года.

Вероника Самоцкая