Астероид «отправил» на Землю пробный камень

28 апреля 2017 года в небе над японским городом Киото пролетел огненный шар. Теперь, благодаря данным, собранным метеорологическим сервисом SonotaCo, исследователи определили, что это был осколок астероида 2003 YT1, потенциально опасного для Земли, сообщает Live Science.Пролетевший над Японией метеор был небольшим и не представлял опасности. Но 2003 YT1 — другое дело, говорят ученые. Это двойной астероид, в котором меньший «небесный камень» диаметром 210 метров вращается вокруг большего шириной около 2 километров.Вероятность, что 2003 YT1 последует за своим осколком и достигнет Земли, астрономы оценивают в 6%. Это может произойти в ближайшие 10 миллионов лет.

#Asteroide 2003 YT1 hier soir. 1er des 3 champs pris, il avancait vite le bougre. La courbe de lumiere arrivera plus tard pic.twitter.com/Eh7IzvgTa5

— Emmanuel CONSEIL (@econseil) November 3, 2016