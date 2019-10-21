Квартирний переїзд від професіоналів, як він відбувається
Хоча б раз у житті кожного з нас доводилося переїжджати на нову квартиру і відчувати все незручності, які пов'язані з цим заходом. Тому словосполучення «переїзд квартири» для багатьох звучить страхітливо. Ще б! Перш ніж речі займуть свої місця в новому приміщенні, доведеться вирішувати ряд проблем, пов'язаних з організацією переїзду.
Переїзд своїми силами
Перш за все, потрібно підібрати компанію, яка пропонує послуги вантажне таксі у Львові. Для цього обдзвоните фірми з відповідною спеціалізацією, поцікавтеся вартістю переїзду, тим, які послуги входять в ціну переїзду, які гарантії вам дає компанія. Як правило, цей етап вирішується досить легко.
Труднощі починаються при упаковці, перенесенні речей по квартирі і сходах, навантаження в машину, фіксації вантажу і т. Д. З'являються вони через відсутність досвіду у виконанні робіт такого роду, потрібної оснащення, а то і просто брак фізичних сил. З цих причин багато хто звертається до мувінговим компаніям, що надають послуги квартирного переїзду, і що беруть всі турботи на себе.
Послуга квартирний переїзд від професіоналів
Переїзд вашої квартири силами професіоналів буде складатися з наступних етапів:
- Заявка на переїзд квартири. Те, що з професіоналами зручно працювати, стає зрозуміло ще на стадії оформлення замовлення, яка займає не більше 10 хвилин. Щоб зробити заявку на квартирний переїзд, вам достатньо зателефонувати або оформити замовлення на сайті.
- Оцінка вартості переїзду. Перед початком робіт вам буде надано повний і детальний розрахунок вартості переїзду, також, з вами будуть обговорені терміни надання послуги.
- Укладення договору на квартирний переїзд.
- Розбирання і упаковка меблів. При здійсненні перевезення меблів у Львові вона підлягає найретельнішій розбиранні і упаковці. Це забезпечує захист вашого майна під час квартирного переїзду. При упаковці використовуються спеціальні матеріали, які захищають меблі від механічних пошкоджень, не залишають слідів і не псують зовнішнього вигляду речей.
- Навантаження, перевезення, розвантаження. Фахівці компанії мають великий досвід квартирних переїздів. Якість і швидкість переїзду в нову квартиру вас приємно здивують - протягом декількох годин всі речі будуть доставлені в вказане вами місце.
- Збірка і розстановка майна при переїзді квартири. Фахівці гарантують, що при переїзді меблів на нову квартиру вона буде доставлена в цілості й схоронності. Після того як вантаж буде доставлений в кінцеву точку, майстри проведуть збірку і розстановку меблів за вказаними вами місцях.
- Прибирання. Не варто побоюватися, що після квартирного переїзду вам доведеться витратити кілька годин на прибирання, адже команда організовує квартирний переїзд не тільки оперативно, але і акуратно - завершивши квартирний переїзд, вони приведуть приміщення в повний порядок.
- Прийом робіт. Весь цикл квартирних переїздів проводиться під контролем досвідченого менеджера і клієнта: після закінчення переїзду ви ретельно перевіряєте збереження майна і підписуєте акт прийому-передачі робіт.
І ось, після виснажливих днів очікування, ви, нарешті, переїхали і насолоджуєтеся просторами і затишком свого нового житла. А від такого виснажливого і трудомісткого процесу, як переїзд, у вас залишилися тільки позитивні спогади.
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