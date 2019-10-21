Квартирний переїзд від професіоналів, як він відбувається

Переїзд своїми силами

Хоча б раз у житті кожного з нас доводилося переїжджати на нову квартиру і відчувати все незручності, які пов'язані з цим заходом. Тому словосполучення «переїзд квартири» для багатьох звучить страхітливо. Ще б! Перш ніж речі займуть свої місця в новому приміщенні, доведеться вирішувати ряд проблем, пов'язаних з організацією переїзду.

Перш за все, потрібно підібрати компанію, яка пропонує послуги вантажне таксі у Львові. Для цього обдзвоните фірми з відповідною спеціалізацією, поцікавтеся вартістю переїзду, тим, які послуги входять в ціну переїзду, які гарантії вам дає компанія. Як правило, цей етап вирішується досить легко.

Труднощі починаються при упаковці, перенесенні речей по квартирі і сходах, навантаження в машину, фіксації вантажу і т. Д. З'являються вони через відсутність досвіду у виконанні робіт такого роду, потрібної оснащення, а то і просто брак фізичних сил. З цих причин багато хто звертається до мувінговим компаніям, що надають послуги квартирного переїзду, і що беруть всі турботи на себе.

Послуга квартирний переїзд від професіоналів

Переїзд вашої квартири силами професіоналів буде складатися з наступних етапів:

Заявка на переїзд квартири. Те, що з професіоналами зручно працювати, стає зрозуміло ще на стадії оформлення замовлення, яка займає не більше 10 хвилин. Щоб зробити заявку на квартирний переїзд, вам достатньо зателефонувати або оформити замовлення на сайті. Оцінка вартості переїзду. Перед початком робіт вам буде надано повний і детальний розрахунок вартості переїзду, також, з вами будуть обговорені терміни надання послуги. Укладення договору на квартирний переїзд. Розбирання і упаковка меблів. При здійсненні перевезення меблів у Львові вона підлягає найретельнішій розбиранні і упаковці. Це забезпечує захист вашого майна під час квартирного переїзду. При упаковці використовуються спеціальні матеріали, які захищають меблі від механічних пошкоджень, не залишають слідів і не псують зовнішнього вигляду речей. Навантаження, перевезення, розвантаження. Фахівці компанії мають великий досвід квартирних переїздів. Якість і швидкість переїзду в нову квартиру вас приємно здивують - протягом декількох годин всі речі будуть доставлені в вказане вами місце. Збірка і розстановка майна при переїзді квартири. Фахівці гарантують, що при переїзді меблів на нову квартиру вона буде доставлена ​​в цілості й схоронності. Після того як вантаж буде доставлений в кінцеву точку, майстри проведуть збірку і розстановку меблів за вказаними вами місцях. Прибирання. Не варто побоюватися, що після квартирного переїзду вам доведеться витратити кілька годин на прибирання, адже команда організовує квартирний переїзд не тільки оперативно, але і акуратно - завершивши квартирний переїзд, вони приведуть приміщення в повний порядок. Прийом робіт. Весь цикл квартирних переїздів проводиться під контролем досвідченого менеджера і клієнта: після закінчення переїзду ви ретельно перевіряєте збереження майна і підписуєте акт прийому-передачі робіт.

І ось, після виснажливих днів очікування, ви, нарешті, переїхали і насолоджуєтеся просторами і затишком свого нового житла. А від такого виснажливого і трудомісткого процесу, як переїзд, у вас залишилися тільки позитивні спогади.