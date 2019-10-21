Особенности и преимущества инженерной доски

Современный дизайн интерьера приветствует естественность и
минимализм. Это относится не только к эстетической составляющей дизайна, но и к
выбору высококачественных натуральных материалов, которые служат долгое время и
создают уютную обстановку на объектах. В последнее время немало востребована
инженерная доска: простое и надежное решение для украшения домов, студий и
просторных помещений. Давайте более подробно разберём эту новинку, со всеми её
достоинствами и недостатками.
Такой вариант напольного покрытия все чаще выбирается,
поскольку материал предоставляет несколько преимуществ, к которым относятся
следующие:
Долгий срок службы. Инженерная доска для пола обладает повышенной
стойкостью к механическим воздействиям и погодным условиям, поэтому она может
прослужить до 40 лет.
Материал собирается и обрабатывается таким образом, чтобы
исключить попадание влаги, а его пропитка и покрытие, в дополнение к клеевому
креплению, являются экологически чистыми.
Толстый верхний слой доски позволяет обновлять её до
четырех раз, включая циклевание, восстановление покрытия и прочие. В то же
время внешний вид и надежность материала не пострадают.
Технические характеристики инженерной доски для пола позволяют изготовителю
готовить элементы любого формата: как стандартные, так и в соответствии с
указанными параметрами.
Возможность различных обработок внешнего слоя открывает
перед потребителями широкий выбор дизайнов, со всевозможными дополнительными
эффектами. Таким образом, вы можете реализовать любую дизайнерскую идею.
Это покрытие прекрасно сочетается с различными типами
систем теплого пола и не препятствует установке дополнительных конструкций.
Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию и хорошо
сохраняет тепло, поэтому не требует дополнительных затрат.
Отделка инженерной доски имеет действительно естественный
вид, что позволяет помещению быть элегантным.
Данное покрытие для пола можно использовать как внутри
помещений, так и на открытом воздухе - главное, это доверить работу
профессионалам.
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