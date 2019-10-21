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Особенности и преимущества инженерной доски

Современный дизайн интерьера приветствует естественность и минимализм. Это относится не только к эстетической составляющей дизайна, но и к выбору высококачественных натуральных материалов, которые служат долгое время и создают уютную обстановку на объектах. В последнее время немало востребована инженерная доска: простое и надежное решение для украшения домов, студий и просторных помещений. Давайте более подробно разберём эту новинку, со всеми её достоинствами и недостатками.

Такой вариант напольного покрытия все чаще выбирается, поскольку материал предоставляет несколько преимуществ, к которым относятся следующие:

  • Долгий срок службы. Инженерная доска для пола обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и погодным условиям, поэтому она может прослужить до 40 лет.
  • Материал собирается и обрабатывается таким образом, чтобы исключить попадание влаги, а его пропитка и покрытие, в дополнение к клеевому креплению, являются экологически чистыми.
  • Толстый верхний слой доски позволяет обновлять её до четырех раз, включая циклевание, восстановление покрытия и прочие. В то же время внешний вид и надежность материала не пострадают.
  • Технические характеристики инженерной доски для пола позволяют изготовителю готовить элементы любого формата: как стандартные, так и в соответствии с указанными параметрами.
  • Возможность различных обработок внешнего слоя открывает перед потребителями широкий выбор дизайнов, со всевозможными дополнительными эффектами. Таким образом, вы можете реализовать любую дизайнерскую идею.
  • Это покрытие прекрасно сочетается с различными типами систем теплого пола и не препятствует установке дополнительных конструкций.
  • Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию и хорошо сохраняет тепло, поэтому не требует дополнительных затрат.
  • Отделка инженерной доски имеет действительно естественный вид, что позволяет помещению быть элегантным.
  • Данное покрытие для пола можно использовать как внутри помещений, так и на открытом воздухе - главное, это доверить работу профессионалам.

Вместе с этим материалом, вы можете купить паркетную доску в Москве, в специализированной компании.

21 октябрь 2019 /
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