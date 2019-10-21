Park&Fly позаботится о вашем авто

Все, кто часто летает из московских аэропортов, сталкиваются с проблемой
парковки, когда они прибыли в терминал аэропорта. Дело в том, что автостоянки,
расположенные на территории терминалов и на балансе аэропорта, стоят больших
денег, а качество обслуживания оставляет желать лучшего. Администрация не несёт
ответственности за сохранность и целостность машин на этих стоянках. Более
того, здесь отсутствуют камеры видеонаблюдения. В течение дня нет охраны, а
если есть, то она не столь ответственная, как хотелось бы автомобилистам. Однако существует сеть
парковок Park & Fly, которая предлагает для целевой аудитории
обширный спектр услуг, обеспечивает безопасность транспортных средств. Подробнее
о этом можно ознакомиться в соответствующем источнике.
Помимо парковки, Park & Fly предлагает много полезных дополнительных услуг.
Компания подписывает соглашение с каждым из своих клиентов, что гарантирует
сохранность автомобилей.
Трансфер от парковки Park & Fly к терминалу и обратно. В случае надобности,
компания предоставляет каждому потенциальному клиенту услуги доставки
пассажиров и багажа на служебных автомобилях с их логотипом. Здесь работают
только компетентные вежливые водители с многолетним опытом работы в этой
области. Они также помогут вам упаковать ваш багаж, загрузить его.
24-часовая открытая охрана на парковке и система видеонаблюдения. Park & Flyполностью отвечает за безопасность и сохранность автомобилей до тех пор, пока
он будет оставаться на его территории.
На каждой парковке Park & Fly есть комната клиента, где каждый может, по
личному желанию, использовать душ, раковину или просто в уютной и комфортной
обстановке ждать своего полета.
Зарядить аккумулятор. Если во время парковки в вашем автомобиле
внезапно разрядился аккумулятор, и вы не можете его запустить, работники этой
компании всегда прибудут вам на помощь.
Использование компрессора. Если во период вашего отсутствия колесо
машины опустилось, вы можете бесплатно подкачать его с применением компрессоры,
который имеется на стоянке.
Бесплатный Wi-Fi. Это очень важно для современных людей.
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