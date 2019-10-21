» » Park&Fly позаботится о вашем авто

Park&Fly позаботится о вашем авто

Все, кто часто летает из московских аэропортов, сталкиваются с проблемой парковки, когда они прибыли в терминал аэропорта. Дело в том, что автостоянки, расположенные на территории терминалов и на балансе аэропорта, стоят больших денег, а качество обслуживания оставляет желать лучшего. Администрация не несёт ответственности за сохранность и целостность машин на этих стоянках. Более того, здесь отсутствуют камеры видеонаблюдения. В течение дня нет охраны, а если есть, то она не столь ответственная, как хотелось бы автомобилистам. Однако существует сеть парковок Park & Fly, которая предлагает для целевой аудитории обширный спектр услуг, обеспечивает безопасность транспортных средств. Подробнее о этом можно ознакомиться в соответствующем источнике.

Помимо парковки, Park & Fly предлагает много полезных дополнительных услуг. Компания подписывает соглашение с каждым из своих клиентов, что гарантирует сохранность автомобилей.

Сеть Park and fly предлагает следующие бесплатные услуги:

  • Трансфер от парковки Park & Fly к терминалу и обратно. В случае надобности, компания предоставляет каждому потенциальному клиенту услуги доставки пассажиров и багажа на служебных автомобилях с их логотипом. Здесь работают только компетентные вежливые водители с многолетним опытом работы в этой области. Они также помогут вам упаковать ваш багаж, загрузить его.
  • 24-часовая открытая охрана на парковке и система видеонаблюдения. Park & Flyполностью отвечает за безопасность и сохранность автомобилей до тех пор, пока он будет оставаться на его территории.
  • На каждой парковке Park & Fly есть комната клиента, где каждый может, по личному желанию, использовать душ, раковину или просто в уютной и комфортной обстановке ждать своего полета.
  • Зарядить аккумулятор. Если во время парковки в вашем автомобиле внезапно разрядился аккумулятор, и вы не можете его запустить, работники этой компании всегда прибудут вам на помощь.
  • Использование компрессора. Если во период вашего отсутствия колесо машины опустилось, вы можете бесплатно подкачать его с применением компрессоры, который имеется на стоянке.
  • Бесплатный Wi-Fi. Это очень важно для современных людей.
21 октябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Выгодное такси в Киеве
Хочу все знать

Выгодное такси в Киеве

Суета и суматоха жизни в столице диктуют свои условия и требуют, чтобы деловые люди были пунктуальными в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях.
Установка видеонаблюдения от «ВИДОК-СБ»
Хочу все знать

Установка видеонаблюдения от «ВИДОК-СБ»

В наши бурные времена видео-наблюдение является одним из наиболее эффективных способов защиты своего частного имущества. 
Long Beach Park Residence
Хочу все знать

Long Beach Park Residence

Северное побережье Кипра представляет новый проект - ЖК Long Beach Park Residence. Гости смогут увидеть знакомый Лонг-Бич под другим углом. Современный дизайн апартаментов, благоприятные условия для
Складские услуги в Лабытнанги
Хочу все знать

Складские услуги в Лабытнанги

Железнодорожная станция Лабытнанги является конечной из Москвы.
Грузоперевозки с Дилижанс СПБ
Хочу все знать

Грузоперевозки с Дилижанс СПБ

Компания «Дилижанс Северо-Запад» специализируется на предоставлении услуг по грузоперевозкам. Данные услуги здесь предоставляют по индивидуальной схеме, подбирая наиболее оптимальный
Японский парк Хитачи.
Хочу все знать

Японский парк Хитачи.

Парк Хитачи находится в японском городе Хитатинака на острове Хонсю. Раньше на этом месте была американская военная база. Площаадь парка 3,5 гектара. Территорию парка покрывают цветы. Со склона
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Почему одни нации богатые, а другие — бедные?Люди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаОхотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладЧто происходит с океанами Земли?NASA получило новые снимки Большого красного пятна ЮпитераОбманщики чередуют ложь с правдой, чтобы им продолжали верить


Свежие Статьи
Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Люди не верят в собственную смертность

Люди не верят в собственную смертность

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+