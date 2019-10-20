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НАСА показало «портал в другое измерение»

НАСА показало «портал в другое измерение»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которую сравнили с «порталом в другое измерение».



Изображение было получено с помощью телескопа Hubble. Кадр выглядит впечатляюще, однако, данная галактика на самом деле самая обычная. «Эти колоссальные скопления звезд, часто насчитывающие сотни миллиардов, имеют форму плоского диска, иногда с округлым выступом в центре» - говорится в сообщении.



Спиральные рукава галактики очерчены темными полосами пыли, которые обвивают выпуклое светящееся ядро, являющееся скоплением звезд, отмечают ученые.

20 октябрь 2019 /
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