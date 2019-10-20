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Аномалия: звезда Мафусаил старше Вселенной

Аномалия: звезда Мафусаил старше Вселенной

Американские учёные пытаются точно определить возраст звезды, которая по предварительным расчётам, старше чем сама Вселенная.



Достаточно длительное время ученые наблюдают за быстро передвигающейся по небу звездой HD 140 283 (Мафусаил), находящейся на расстоянии около 190 световых лет от Земли в созвездии Весов.



В 2000 году астрономы предприняли попытки датировать возраст звезды с помощью европейского космического телескопа Hipparcos и получили обескураживающий результат в 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва. Учёные установили, что звезда преимущественно состоит из водорода и гелия и содержит очень мало железа, которого было очень мало на заре существования Вселенной.



Астрономы из Университета Пенсильвании попытались разгадать загадку Мафусаила и оценить возраст звезды более точно. Они собрали наблюдения параллакса, спектроскопии, фотометрии, свечения звезды с космического телескопа Хаббл, зафиксированные в периоде с 2003 по 2011 годы. В результате была получена цифра в 14,46 млрд лет с погрешностью в 700−800 млн лет, что уже укладывается в границы возраста самой Вселенной.



Однако новые расчёты постоянной Хаббла, показывающей скорость расширения Вселенной, скорректировали возраст Вселенной с 13,7 до 11,4 млрд лет, что опять выводит возраст Мафусаила за разумные пределы.



Учёные предполагают, что «возрастной парадокс» звезды отражает изменение во времени темной энергии или является следствием некого неучтенного эффекта, такого как гравитационные волны или другие космические явления.

20 октябрь 2019 /
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