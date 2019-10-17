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Опубликованы качественные снимки первой межзвёздной кометы

Опубликованы качественные снимки первой межзвёздной кометы


Комета была открыта на границе созвездий Рыси и Рака 30 августа 2019 года в обсерватории MARGO в Крыму астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Комета, названная в честь её первооткрывателя, стала первой обнаруженной человечеством кометой, появившейся вне Солнечной системы. На это указывают как траектория движения космического тела, которую установили астрономы, так и её скорость.
В ходе наблюдений выяснилось, что ядро кометы имеет наибольший размер где-то между 1,4 и 6,6 км. Эта оценка может изменяться, поскольку газовая часть ядра велика и под действием солнечных лучей она интенсивно испаряется. Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+. О его количестве ученые не сообщают, но подчеркивают, что комета не подлетит к Земле — ближайшая к нам точка ее пути находится в районе орбиты Марса.
«Как фотограф на гоночной трассе, пытающийся запечатлеть быстро бегущую лошадь в дерби, 12 октября 2019 года «Хаббл» сделал серию снимков комета, которая мчалась со скоростью свыше 170 000 км/ч. «Хаббл» предоставил самое точное на сегодняшний день изображение кометы Борисова, запечатлев яркое облако пыли, сконцентрированное вокруг невидимого ядра, которое слишком мало, чтобы его мог увидеть телескоп. Комета была на расстоянии порядка 420 миллионов километров от Земли, когда «Хаббл» сделал снимок», — так в NASA описали полученные космическим телескопом изображения.
7 декабря 2019 года комета 2I/Borisov приблизится к Солнцу на расстояние в две астрономические единицы. В следующий раз «Хаббл» по плану должен провести наблюдения за кометой Борисова в январе 2020 года.
17 октябрь 2019 /
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