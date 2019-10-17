Что находится за Плутоном?

Как многие из вас знают, Плутон еще совсем недавно считался полноценной планетой Солнечной Системы. Однако открытие в начале XXI века нескольких транснептуновых объектов резко пошатнуло статус Плутона, превратив его во всего лишь карликовую планету. Так что же именно находится за этим далеким ледяным миром и есть ли там что-то по-настоящему интересное?Что такое пояс Койпера?Когда-то давным давно, когда Солнечная система только закончила свое формирование, вокруг нашей звезды остался вращаться лишний строительный материал, который так никуда и не пригодился. Эта свалка космического мусора постепенно образовала известный многим пояс астероидов и так называемый пояс Койпера, который был назван в честь американского астронома, открывшего спутники Урана и Нептуна. По сути, пояс Койпера представляет собой расширенный пояс астероидов, который массивнее последнего аж в 200 раз. Кроме того, объекты пояса Койпера состоят преимущественно из воды, аммиака и метана, в то время как объекты из пояса астероидов содержат в себе высокую долю углеродистых соединений, а также являются весьма богатыми на полезные ископаемые.В области пояса Койпера расположены несколько известных человечеству карликовых планет, среди которых наиболее ярко выделяются уже известный нам Плутон, а также Эрида, Хаумеа и Макемаке.Где находится Эрида?Когда в 2006 году XXVI Ассамблея Международного астрономического союза классифицировала термин “планета” как объект, удовлетворяющий сразу нескольким ключевым условиям, считавшийся до этого события полноценной планетой, Плутон сразу же лишился своего почетного звания именно из-за открытия нового транснептунового объекта, который назвали Эридой. Так, согласно постулатам конференции, планетой может считаться объект, который не просто вращается вокруг Солнца и имеет форму шара, но и имеет вокруг себя определенное пространство, полностью свободное от других тел. Из-за того, что и Плутон, и Эрида находятся в поясе Койпера и не способны расчистить свои окрестности от других транснептуновых объектов, специалисты, не долго думая над названием, просто именовали все расположенные внутри пояса планетоиды как карликовые планеты.Эрида — карликовая планета, чье открытие лишило Плутон его планетного статусаИз-за того, что все транснептуновые карликовые планеты находятся на гигантском расстоянии от Солнца, точно определить размеры этих маленьких миров очень и очень трудно. Вместе с этим считается, что Эрида лишь немногим меньше небезызвестного Плутона, чей диаметр составляет приблизительные 2374 километра.Одним из самых странных объектов пояса Койпера можно по праву считать яйцеобразную карликовую планету Хаумеа, которая была обнаружена в 2004 году. Хаумеа уникальна не только своей довольно эксцентричной формой, но и наличием колец и сразу двух спутников, вращающихся вокруг карликовой планеты.Хаумеа — самая эксцентричная планета-карлик Солнечной системыДругим крупнейшим объектом пояса Койпера считается карликовая планета Макемаке, которую долгое время называли “Пасхальным кроликом” из-за того, что этот необычный объект был открыт спустя всего лишь пару дней после празднования Пасхи. Однако согласно правилам Международного астрономического союза, все более-менее крупные объекты пояса Койпера должны быть названы именем, тем или иным образом связанным с сотворением мира. Так, бывший “Пасхальный кролик” быстро превратился в Макемаке — верховного бога человечества из религии жителей острова Пасхи.Макемаке или “Пасхальный кролик”Что такое облако Оорта?Если углубиться в самые удаленные от Солнца уголки нашей звездной системы, то на самом ее краю мы сможем увидеть необычную область, сплошь усеянную кометами. Несмотря на то, что существование гипотетического облака до сих пор не было официально подтверждено, огромное количество косвенных фактов так или иначе указывают на его существование. Считается, что облако Оорта располагается на расстоянии, которое составляет приблизительно 1 световой год или ¼ часть от расстояния до ближайшей к Солнцу звезде — Проксиме Центавра, а на самой его границе может находиться планета-гигант размером с Сатурн, которую некоторые ученые уже успели окрестить как Тюхе — в честь богини удачи из древнегреческой мифологии.Облако Оорта — граница Солнечной системыНесмотря на то, что существование Тюхе до сих пор официально не подтверждено, как, собственно, и существование самого Облака Оорта, достоверно известно, что большинство известных человечеству комет действительно приходят из глубин нашей Солнечной системы. Так, известная многим комета Галлея, не раз фигурировавшая в исторической хронике человечества, также произошла именно в Облаке Оорта, проделав по-настоящему колоссальный путь для того, чтобы навсегда прославиться и стать одной из самых известных человечеству комет. Что же, кажется, ей это удалось.