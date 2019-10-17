В галактике Млечный Путь слишком много газа

24 апреля 1990 года шаттл Дискавери вывел на орбиту нашей планеты космический телескоп Хаббл, названный в честь астронома Эдвина Хаббла. Именно благодаря работе Хаббл мы знаем как выглядят квазары, кометы, далекие планеты Солнечной системы и даже галактики. Недавно на сайте NASA Hubble появился пресс-релиз, в котором говорится что данные за 10 лет наблюдений показывают, что в галактику Млечный Путь поступало больше газа, чем выходило из нее. Причина этого явления на сегодняшний день остается загадкой для ученых. Исследование будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal.Что и как видит космический телескоп?С момента запуска на орбиту Земли космический телескоп Хаббл провел более миллиона наблюдений. Используя две 25-футовые солнечные панели, он получает энергию от солнца и раз в неделю отправляет около 120 гигабайт данных. Причина, по которой Хаббл находится в космосе, заключается в том, что это дает возможность ученым регистрировать электромагнитное излучение, в инфракрасном диапазоне. Из-за отсутствия влияния атмосферы, разрешающая способность телескопа в 10 раз превышает способность телескопов, которые находятся на Земле. Так, в ходе анализа данных Хаббл, собранных за 10 лет, астрономы обнаружили избыточное количество газа, поступающего в галактику Млечный путь.При использовании технологии Cosmic Origins Spectrograph (COS) через телескоп, газ, удаляющийся от галактики, кажется более красным, а газ, идущий к нему, кажется более голубым. Это привело к неожиданному осознанию того, что количество газа, поступающего в Млечный путь, намного больше, чем то, которое покидает нашу галактику. Напомним, что после Большого взрыва Вселенная была заполнена газом, в основном водородом. Постепенно сила гравитации стала стягивать газ к облакам, из которых впоследствии родились галактики, а в галактиках звезды. Сегодня ученые считают, что взрывы сверхновых выталкивают газ из галактик. На просторах космоса газ остывает, а затем гравитация галактики снова притягивает его внутрь. Именно так в галактике и образуются новые звезды.Так выглядят облака водорода вблизи галактики ТреугольникаМлечный Путь — скромная галактикаЭндрю Фокс, астроном и ведущий автор предстоящего исследования считает, что наша галактика довольно скромная. Сверхновые и сильные звездные ветра выдувают газ из диска галактики, но этот газ падает обратно в галактику, образуя новые поколения звезд. Однако сам процесс — который происходил в течение миллиардов лет — не объясняет, по какой причине в нашей галактике существует избыток газа, а не равновесие. Специалисты предполагают, что одной из теоретических причин, лежащих в основе несбалансированного количества газа в галактике Млечный Путь, является межгалактическая среда — масса газообразного водорода, которая, как полагают, существует между различными галактиками.А это миллиард звезд галактики Андромеда глазами телескопа ХабблТем не менее, некоторые специалисты полагают, что Млечный путь может использовать свое гравитационное притяжение, чтобы украсть запасы газа у небольших соседних галактик. Соавтор исследования, Ронгмон Бордолои из университета Северной Каролины считает, что оригинальные наблюдения COS Хаббл были сделаны для изучения Вселенной далеко за пределами нашей галактики. Однако ученые проанализировали данные о количестве газа в Млечном Пути. Ценность архива телескопа Хаббла заключается в том, что ученые могут использовать одни и те же наблюдения для изучения как ближней, так и более отдаленной Вселенной. Таким образом, разрешение Хаббла позволяет астрономам одновременно изучать локальные и удаленные небесные объекты. По мнению экспертов, на данный момент Млечный Путь является единственной галактикой, за которой можно наблюдать с помощью телескопа.