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HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе

HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе


Камера HiRISE установленная на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter недавно отправила домой отличные снимки аппарата InSight.
HiRISE контролирует место посадки InSight в районе Elysium Planitia на Красной планете на предмет изменений на поверхности, таких как следы пыльного дьявола. Снимок InSight, сделанный 23 сентября 2019 года с высоты 272 километра, это новое изображение НАСА — лучшее из пока еще сделанных из космоса. На нем четко видны две круглые солнечные панели с обеих сторон корпуса посадочного модуля, радиусом по 6 метров.
Яркое пятно на нижней стороне космического корабля представляет собой куполообразную защитную крышку над сейсмометром InSight. Темный ореол, окружающий космический корабль, возник в результате того, что посадочные двигатели с реактивными ракетами оставили след на поверхности во время посадки.
Несколько факторов делают это изображение более четким, чем набор изображений, полученных после высадки InSight в ноябре 2018 года. Во-первых, в этот раз в воздухе меньше пыли. Тени смещены относительно посадочной площадки, потому что это изображение сделано под наклоном на запад. Освещение также было оптимальным для предотвращения ярких отражений от посадочного аппарата или его солнечных панелей, которые затемняли окружающие пиксели на других изображениях. Тем не менее, яркие отражения неизбежны с крышкой сейсмометра к югу от спускаемого аппарата из-за его формы купола.
Лаборатория реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, управляет миссиями InSight, MRO и Curiosity для Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне.
17 октябрь 2019 /
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