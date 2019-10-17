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Робот для мойки окон Hobot

Результатом разработки и внедрения передовых технологий стало создание высокофункционального оборудования и электроники. Теперь практически никого не удивишь пылесосом с ДУ. Человеческий труд уже давно заменен роботехникой. Так, например, тайваньская компания-производитель Hobot Technology Inc., специализирующаяся на разработке оптической и цифровой технологии и электронике, на основе своего опыта создала роботов для очистки стеклянных поверхностей и зеркал. Существует линия моющих устройств, различных модификаций, которые в последние годы немало востребованы среди потребителей из многих стран мира. Рассмотрим его основные особенности.

В отличие от магнитных щеток, робот мойщик Hobot выполняет всю работу в автоматическом режиме. Надо лишь поднести этот агрегат к окну, включить его, и он присасывается к стеклу, благодаря вакуумному двигателю. Каждая модель этих мойщиков имеет несколько программ, выбираемых в соответствии с желаемым результатом. Далее моющий агрегат работает от электросети в заданном режиме. В случае отключения электричества аккумуляторные батареи приступают к работе, что позволяет роботу-мойщику удерживаться на вертикальной поверхности на протяжении 20 минут. По окончании этого периода мойщик окон издает предупреждающий звук. Каждый модельный комплект включает в себя страховочный трос, который надо закреплять в комнате. Длинный кабель даёт возможность мыть даже очень крупные окна.

Преимущества робота Hobot не вызывают сомнения. К ним относится следующее:

  1. Работы выполняются без вмешательства людей.
  2. Возможность очистки стекла на любой высоте, что исключает надобность вызова специализированных служб.
  3. Чистка зеркал и плиточных поверхностей.
  4. Выбор режима сухой или влажной уборки.
  5. Благодаря высокой мощности, робот может удерживаться на любой поверхности.
  6. Простой в использовании агрегат, который позволяет активировать на выбор 3 автоматических режима.
  7. Наличие лазерных детекторов помогает регулировать движение устройства.

Выбор модели мойщиков этого производителя - сугубо индивидуальный. Можно ориентироваться и по цене. Но всегда можно проконсультироваться со специалистами.

17 октябрь 2019 /
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