Робот для мойки окон Hobot

Результатом разработки и внедрения передовых технологий стало создание высокофункционального оборудования и электроники. Теперь практически никого не удивишь пылесосом с ДУ. Человеческий труд уже давно заменен роботехникой. Так, например, тайваньская компания-производитель Hobot Technology Inc., специализирующаяся на разработке оптической и цифровой технологии и электронике, на основе своего опыта создала роботов для очистки стеклянных поверхностей и зеркал. Существует линия моющих устройств, различных модификаций, которые в последние годы немало востребованы среди потребителей из многих стран мира. Рассмотрим его основные особенности.

В отличие от магнитных щеток, робот мойщик Hobot выполняет всю работу в автоматическом режиме. Надо лишь поднести этот агрегат к окну, включить его, и он присасывается к стеклу, благодаря вакуумному двигателю. Каждая модель этих мойщиков имеет несколько программ, выбираемых в соответствии с желаемым результатом. Далее моющий агрегат работает от электросети в заданном режиме. В случае отключения электричества аккумуляторные батареи приступают к работе, что позволяет роботу-мойщику удерживаться на вертикальной поверхности на протяжении 20 минут. По окончании этого периода мойщик окон издает предупреждающий звук. Каждый модельный комплект включает в себя страховочный трос, который надо закреплять в комнате. Длинный кабель даёт возможность мыть даже очень крупные окна.

Преимущества робота Hobot не вызывают сомнения. К ним относится следующее:

Работы выполняются без вмешательства людей. Возможность очистки стекла на любой высоте, что исключает надобность вызова специализированных служб. Чистка зеркал и плиточных поверхностей. Выбор режима сухой или влажной уборки. Благодаря высокой мощности, робот может удерживаться на любой поверхности. Простой в использовании агрегат, который позволяет активировать на выбор 3 автоматических режима. Наличие лазерных детекторов помогает регулировать движение устройства.

Выбор модели мойщиков этого производителя - сугубо индивидуальный. Можно ориентироваться и по цене. Но всегда можно проконсультироваться со специалистами.