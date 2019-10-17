Антитела к глутаматдекарбоксилазе
Для диагностики диабета первого типа и некоторых заболеваний нервной системы используют исследование на антитела к глутаматдекарбоксилазе. Этот анализ позволяет выявить аутоантитела, направленные против бета-клеток поджелудочной железы.
Для иммуноанализа используют венозную кровь. Сдача биоматериала необходима для выявления сахарного диабета первого и второго типа, а также для составления прогноза для пациентов с диабетом первого типа, если их анамнез отягощен наследственностью. Кроме этого, исследование назначают для выявления заболеваний нервной системы, таких как: эпилепсия, миастения, мозжечковая атаксия и другие.
Показания для анализа
Анализ на антитела к глутаматдекарбоксилазе назначают в следующих случаях:
- Нарушение сна, диффузный гипертонус, деформация костей, депрессия в результате синдрома Мерша-Вольтмана.
- Для выявления сахарного диабета первого типа с наследственным анамнезом.
- Нарушение походки и координации движений, дизметрия и другие симптомы мозжечковой атаксии.
- Жажда, большой объем мочи, ухудшение зрения и снижение чувствительности конечностей в результате гипергликемии.
- При донорстве почки или поджелудочной железы, чтобы исключить наличие заболеваний.
Направление можно получить у окулиста, эндокринолога, нефролога, невролога и врача общей практики.
Расшифровка результатов
Для проведения исследования сдают кровь из вены утром натощак. Нельзя курить за полчаса до анализа. Накануне не употребляют алкоголь и жирную, жаренную пищу. Исключаются интенсивные физические нагрузки и нервное напряжение.
Из полученной крови удаляют факторы свёртывания. Через 11-15 дней можно узнать информацию об исследовании.
Нормальное значение уровня антител 0-5 МЕ/мл. Ориентируясь на полученные значения, можно говорить о положительном и отрицательном результате. В норме результат отрицательный. Это говорит о том, что пациент здоров, или при наличии гипергликемии у него сахарный диабет второго типа.
Положительный результат означает наличие одного из следующих заболеваний:
- Заболевание Грейвса.
- Пернициозная анемия.
- Эпилепсия и миастения.
- Синдром Мерша-Вольтмана.
- Синдром Ламберта-Итона.
- Сахарный диабет первого типа.
Повышение anti-GAD может наблюдаться при других аутоиммунных заболеваниях: тиреоидите, пернициозной анемии, болезни Аддисона, витилиго и др. Примерно 1% здоровых людей имеют положительный результат теста.
Более подробную информацию читайте на сайте www.cmd-online.ru.
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