Для диагностики диабета первого типа и некоторых заболеваний нервной системы используют исследование на антитела к глутаматдекарбоксилазе. Этот анализ позволяет выявить аутоантитела, направленные против бета-клеток поджелудочной железы.

Для иммуноанализа используют венозную кровь. Сдача биоматериала необходима для выявления сахарного диабета первого и второго типа, а также для составления прогноза для пациентов с диабетом первого типа, если их анамнез отягощен наследственностью. Кроме этого, исследование назначают для выявления заболеваний нервной системы, таких как: эпилепсия, миастения, мозжечковая атаксия и другие.

Показания для анализа

Анализ на антитела к глутаматдекарбоксилазе назначают в следующих случаях:

Нарушение сна, диффузный гипертонус, деформация костей, депрессия в результате синдрома Мерша-Вольтмана.

Для выявления сахарного диабета первого типа с наследственным анамнезом.

Нарушение походки и координации движений, дизметрия и другие симптомы мозжечковой атаксии.

Жажда, большой объем мочи, ухудшение зрения и снижение чувствительности конечностей в результате гипергликемии.

При донорстве почки или поджелудочной железы, чтобы исключить наличие заболеваний.

Направление можно получить у окулиста, эндокринолога, нефролога, невролога и врача общей практики.

Расшифровка результатов

Для проведения исследования сдают кровь из вены утром натощак. Нельзя курить за полчаса до анализа. Накануне не употребляют алкоголь и жирную, жаренную пищу. Исключаются интенсивные физические нагрузки и нервное напряжение.

Из полученной крови удаляют факторы свёртывания. Через 11-15 дней можно узнать информацию об исследовании.

Нормальное значение уровня антител 0-5 МЕ/мл. Ориентируясь на полученные значения, можно говорить о положительном и отрицательном результате. В норме результат отрицательный. Это говорит о том, что пациент здоров, или при наличии гипергликемии у него сахарный диабет второго типа.

Положительный результат означает наличие одного из следующих заболеваний:

Заболевание Грейвса.

Пернициозная анемия.

Эпилепсия и миастения.

Синдром Мерша-Вольтмана.

Синдром Ламберта-Итона.

Сахарный диабет первого типа.

Повышение anti-GAD может наблюдаться при других аутоиммунных заболеваниях: тиреоидите, пернициозной анемии, болезни Аддисона, витилиго и др. Примерно 1% здоровых людей имеют положительный результат теста.

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