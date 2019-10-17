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Антитела к глутаматдекарбоксилазе

Для диагностики диабета первого типа и некоторых заболеваний нервной системы используют исследование на антитела к глутаматдекарбоксилазе. Этот анализ позволяет выявить аутоантитела, направленные против бета-клеток поджелудочной железы.

Для иммуноанализа используют венозную кровь. Сдача биоматериала необходима для выявления сахарного диабета первого и второго типа, а также для составления прогноза для пациентов с диабетом первого типа, если их анамнез отягощен наследственностью. Кроме этого, исследование назначают для выявления заболеваний нервной системы, таких как: эпилепсия, миастения, мозжечковая атаксия и другие.

Показания для анализа

Анализ на антитела к глутаматдекарбоксилазе назначают в следующих случаях:

  • Нарушение сна, диффузный гипертонус, деформация костей, депрессия в результате синдрома Мерша-Вольтмана.
  • Для выявления сахарного диабета первого типа с наследственным анамнезом.
  • Нарушение походки и координации движений, дизметрия и другие симптомы мозжечковой атаксии.
  • Жажда, большой объем мочи, ухудшение зрения и снижение чувствительности конечностей в результате гипергликемии.
  • При донорстве почки или поджелудочной железы, чтобы исключить наличие заболеваний.

Направление можно получить у окулиста, эндокринолога, нефролога, невролога и врача общей практики.

Расшифровка результатов

Для проведения исследования сдают кровь из вены утром натощак. Нельзя курить за полчаса до анализа. Накануне не употребляют алкоголь и жирную, жаренную пищу. Исключаются интенсивные физические нагрузки и нервное напряжение.

Из полученной крови удаляют факторы свёртывания. Через 11-15 дней можно узнать информацию об исследовании.

Нормальное значение уровня антител 0-5 МЕ/мл. Ориентируясь на полученные значения, можно говорить о положительном и отрицательном результате. В норме результат отрицательный. Это говорит о том, что пациент здоров, или при наличии гипергликемии у него сахарный диабет второго типа.

Положительный результат означает наличие одного из следующих заболеваний:

  • Заболевание Грейвса.
  • Пернициозная анемия.
  • Эпилепсия и миастения.
  • Синдром Мерша-Вольтмана.
  • Синдром Ламберта-Итона.
  • Сахарный диабет первого типа.

Повышение anti-GAD может наблюдаться при других аутоиммунных заболеваниях: тиреоидите, пернициозной анемии, болезни Аддисона, витилиго и др. Примерно 1% здоровых людей имеют положительный результат теста.

Более подробную информацию читайте на сайте www.cmd-online.ru.

17 октябрь 2019 /
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