Приемники Триколор с функцией записи
Спутниковое телевидение гарантирует трансляцию без помех и возможность выбирать из десятков каналов. Триколор расширяет перечень каналов в высоком разрешении с возможностью прослушивания объемной стереофонической дорожки. Посмотреть любимую передачу или фильм в прямом эфире не всегда удается и приемники триколор TV с функцией записи помогут исправить положение.
Характеристики С5911
Ставка на единственного производителя позволяет постоянно совершенствовать приставки и выпускать улучшенные модели. Выбранный приемник GS С5991:
- обеспечит запись в отличном качестве, включая форматы SD, HD и PVR;
- гарантирует прием каналов в высоком разрешении с картинкой 1080 пикселей;
- проведет самостоятельную настройку при работе с кодами разверстки;
- осуществляет обратную перемотку;
- считывает и открывает для просмотра файлы со съемных носителей;
- поддерживает опцию стриминга для трансляции каналов с планшета и смартфона;
- включает субтитры, телетекст и гид;
- позволит загружать нужные программы с сайта оператора.
Мощный процессор увеличивает скорость реагирования. Предусмотрен выносной датчик для установки приемника в любом подходящем месте.
Отмечают неплохую дизайнерскую работу. Строгий элегантный вид сочетается с бытовой техникой и интерьером.
Приобрести нужный ресивер можно при участии в программе обмена. Проходящие акции позволят заменить свою устаревшую приставку на модифицированную модель с улучшенными характеристиками.
Свойства GS U510
Альтернативным вариантом будет другая модель GS U510, пользующаяся спросом. В перечень полезных свойств включают возможность:
- записывать любимые программы в специальном формате PVR;
- поддерживать линейку видеофайлов на экране в различным разрешением (от 480 до 1080 пикселей);
- совмещать два стандарта и кода сжатия цифрового вещания;
- устанавливать паузу и проводить перемотку при трансляции живого эфира;
- использовать операционную систему Линукс с новейшим программным обеспечением;
- помогать просматривать фотографии и фильмы после подключения съемного носителя;
- увидеть канал на планшете или компьютере (зеркальный стриминг);
- узнавать программу передач и новости с помощью гида и телетекста;
- получить полезные приложения для любителей игр и кинематографа;
- добиться ускорения и быстрого действия во время работы.
Добавление разъемов превращает ресиверы в полноценные медиацентры. Подсоединяют домашний кинотеатр и ноутбук, плеер и второй телевизор.
При необходимости производят конвертация файла. Записанное видео можно перенести на флешку, которую подключают к компьютеру. С помощью специальной утилиты делают конвертацию в подходящий формат видео.
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