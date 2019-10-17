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Приемники Триколор с функцией записи

Спутниковое телевидение гарантирует трансляцию без помех и возможность выбирать из десятков каналов. Триколор расширяет перечень каналов в высоком разрешении с возможностью прослушивания объемной стереофонической дорожки. Посмотреть любимую передачу или фильм в прямом эфире не всегда удается и приемники триколор TV с функцией записи помогут исправить положение.

Характеристики С5911

Ставка на единственного производителя позволяет постоянно совершенствовать приставки и выпускать улучшенные модели. Выбранный приемник GS С5991:

  • обеспечит запись в отличном качестве, включая форматы SD, HD и PVR;
  • гарантирует прием каналов в высоком разрешении с картинкой 1080 пикселей;
  • проведет самостоятельную настройку при работе с кодами разверстки;
  • осуществляет обратную перемотку;
  • считывает и открывает для просмотра файлы со съемных носителей;
  • поддерживает опцию стриминга для трансляции каналов с планшета и смартфона;
  • включает субтитры, телетекст и гид;
  • позволит загружать нужные программы с сайта оператора.

Мощный процессор увеличивает скорость реагирования. Предусмотрен выносной датчик для установки приемника в любом подходящем месте.

Отмечают неплохую дизайнерскую работу. Строгий элегантный вид сочетается с бытовой техникой и интерьером.

Приобрести нужный ресивер можно при участии в программе обмена. Проходящие акции позволят заменить свою устаревшую приставку на модифицированную модель с улучшенными характеристиками.

Свойства GS U510

Альтернативным вариантом будет другая модель GS U510, пользующаяся спросом. В перечень полезных свойств включают возможность:

  • записывать любимые программы в специальном формате PVR;
  • поддерживать линейку видеофайлов на экране в различным разрешением (от 480 до 1080 пикселей);
  • совмещать два стандарта и кода сжатия цифрового вещания;
  • устанавливать паузу и проводить перемотку при трансляции живого эфира;
  • использовать операционную систему Линукс с новейшим программным обеспечением;
  • помогать просматривать фотографии и фильмы после подключения съемного носителя;
  • увидеть канал на планшете или компьютере (зеркальный стриминг);
  • узнавать программу передач и новости с помощью гида и телетекста;
  • получить полезные приложения для любителей игр и кинематографа;
  • добиться ускорения и быстрого действия во время работы.

Добавление разъемов превращает ресиверы в полноценные медиацентры. Подсоединяют домашний кинотеатр и ноутбук, плеер и второй телевизор.

При необходимости производят конвертация файла. Записанное видео можно перенести на флешку, которую подключают к компьютеру. С помощью специальной утилиты делают конвертацию в подходящий формат видео.

17 октябрь 2019 /
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