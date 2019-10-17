Пульмонология, лечение в Австрии

Специализированные клиники Австрии предоставляют полный спектр диагностических и лечебных процедур для пациентов с легочными и респираторными заболеваниями - при астме и аллергии, а также хронических обструктивных болезней лёгких и пневмонии. Квалифицированные пульмонологи, принимая пациентов, снимают острые симптомы, выявляет причину заболевания и немедленно начинают лечение легких в Австрии . При необходимости можно проконсультироваться со специалистами из других областей: иммунологом или аллергологом.

Следующие симптомы указывают на наличие пульмонологических проблем. Поэтому, если вы наблюдаете хотя бы одну из них у себя или близкого, сначала обратитесь к специалисту:

постоянный влажный или сухой кашель;

кашель от курения (появляется по утрам, возникает при исчезновении мокроты);

наличие крови в мокроте;

наличие приступов астмы;

затрудненное дыхание;

боль в области груди и т.д.

Многие из этих заболеваний могут серьёзно повредить здоровью. В трудных случаях, когда лечение не было назначена немедленно, возможна смерть.

Пульмонология в Австрии приобрела большой опыт в диагностике и лечении различных заболеваний дыхательных путей, на высоком уровне качества. Однако далеко не все заболевания легких могут быть полностью излечены, поэтому в этих случаях основной задачей квалифицированных пульмонологов данной европейской страны является сделать всё необходимое, чтобы остановить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Специалисты, кроме того, проводят профилактические исследования, в том числе полисомнографию, УЗИ сердца, исследования функции дыхания, торакальное исследование, КТ и прочие.

Лечение в Австрии начинает определять характер заболевания. При бронхиальной астме необходимо исключить контакт с аллергеном, а это значит, что для того, чтобы избавиться от проблем со здоровьем, надо установить точную причину приступов. Астма диагностируется в Австрии с помощью респираторных и аллергических тестов. В этой стране медицина достигла невероятных высот, что обеспечивают отличные результаты лечения.