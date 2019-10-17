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Страхование жизни: дань моде или необходимость

Страхование жизни позволяет вам материально защитить своё благосостояние и сэкономить капитал - именно эти факторы известны людям об этом. Однако, в действительности это лишь незначительная часть выгод, которые предоставляет такой вид страхования.

Прежде всего отметим, что это позволяет вам не сомневаться в том, что резкое ухудшение самочувствия, из-за серьёзного заболевания или несчастного случая не приведет к экономическому краху для застрахованных и их родных. Страховщик быстро оплатит страховку, указанную в договоре Каско. Это может помочь получить своевременную и эффективную врачебную помощь, возместить отсутствие доходов и поддерживать нормальный уровень жизни.

Полис страхования жизни подразумевает гарантированный платеж в конце срока действия контракта, а также дополнительный инвестиционный доход, который компания накапливает в ходе своей деятельности. Посредством программы пенсионного страхования Каско https://generalre.kz/ формируется капитал для получения дополнительных выплат пенсий на протяжении рассматриваемого периода. С другой стороны, застрахованный сам определяет размер будущей пенсии на момент подписания контракта.

Выплата страховки, которая в несколько раз превышает взнос, решит все проблемы со здоровьем, предоставит требуемые средства для реабилитации, поможет возместить потерю регулярного дохода во время нетрудоспособности.

Взносы по контракту Каско страхование могут быть оплачены немедленно или внесены в удобные промежутки времени: каждый год, раз в полгода или в квартал. Эта процедура позволяет клиенту периодически генерировать серьёзный капитал из небольших сумм без ущемления бюджета.

Те, кто подписал контракт добровольного страхования жизни на период не меньше пяти лет, могут каждый год получать налоговый кредит на сумму страховых взносов, выплачиваемых по этим соглашениям.

В основном, права на получение страховых выплат не конфисковываются и не подлежат аресту, они не делятся, при разводе.

Смерть застрахованного является страховым случаем, оговоренным в договоре. Платеж будет получен определённым человек. которого назвал застрахованный, либо наследниками, если конкретные люди не были названы. Кроме того, в случае его кончины страховая компания выплачивает то, что клиент ожидал накопить в конце контракта, а не то, что он мог накопить до данного страхового случая.

17 октябрь 2019 /
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