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DVB-T2 — новый стандарт цифрового телевидения

Наверняка многие наши соотечественники, заинтересованные в вещательном телевидении, уже слышали о постепенном переходе на цифровое вещание в стране. Многие зрители даже не представляют, что нужно сделать, чтобы переключиться на цифровое ТВ, купить ли для этого дополнительное оборудование.

Главным недостатком аналогового вещания является его плохая защита от помех, а также широкополосный спектр радиочастот, требуемый для передачи по одному каналу. В связи с этим приходилось ограничиваться максимум 20 цветными каналами и в среднем 70 кабельными сетями. Используя аналоговое вещание, сложно сделать удобный сервис для пользователей и оператора. Помимо этого, аналоговое телевидение требует мощных передатчиков с широкой зоной охвата. Цифровой сигнал не имеет этих перечисленных недостатков.

В настоящее время в европейских и в нашей стране главным стандартом семейства является DVB - продукт международного консорциума DVB Project. Данное семейство включает стандарты для спутникового, наземного, кабельного и мобильного телевидения, которые различаются по сжатию, помехоустойчивости и прочим показателям (в зависимости от имеющихся условий передачи).

Стандарт DVB-T2 является вторым поколением европейского стандарта DVB-T для цифровой наземной передачи. Он предназначен для повышения производительности телевизионных сетей не менее чем на 30% по сравнению с DVB-T с той же сетевой инфраструктурой и частотными ресурсами.

Прежде чем купить dvb t2 тюнер, вы можете проконсультироваться с компетентными специалистами, а также - почитать отзывы от других пользователей.

Также стоит перечислить следующие преимущества этого стандарта:

  • увеличено количества каналов в пакете передачи;
  • возможность организации «локального» вещания;
  • возможность развития телевидения высокой чёткости;
  • выпуск эфирных частот.

Использование стандарта DVB-T2 для абонентов создаёт технологическую базу для предоставления дополнительных услуг посредством наземных сетей цифрового ТВ. В будущем появится возможность представить новую интерактивную технологию HbbTV, которая позволит возможностям обычного телевизора стать аналогами Smart TV. Поэтому, при выборе телевизора обратите внимание на поддержку DVB-T2.

17 октябрь 2019 /
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