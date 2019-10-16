NASA опубликовало снимок спиральной галактики, который был сделан с помощью космического телескопа "Хаббл".Эта галактика находится на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли и входит в созвездие Гидры.По словам ученых, в большинстве случаев спиралевидные галактики имеют форму "тонкого блина". Несмотря на это, внутри них находятся яркие сферические выпуклости, заполненные звездами.Поэтому если смотреть на такие галактики сбоку, то они становятся похожи на летающие тарелки, объясняют ученые.