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Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде

Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде


Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, сообщил представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В августе-сентябре телескопом ART-XC были проведены наблюдения центра Галактики. Телескоп снял две нейтронные звезды, которые находятся достаточно близко друг к другу", — сказал собеседник агентства.
"При этом во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв", — добавил он.
Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллионах километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
16 октябрь 2019 /
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