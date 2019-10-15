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Что такое реферальная программа

На данный момент партнёрские программы пользуются огромной популярностью. Многие организация, предприятия и сайты предлагают своим клиентам партнерство. В интернете существует огромное количество методов заработка, но получать самые большие вознаграждения практически пассивно, можно именно с помощью реферальной системы.

Естественно, сначала нужно сформировать большую команду, которая и будет приносить человеку доход. К слову, чтобы сделать это нужно приложить массу усилий. Многоуровневая реферальная программа KickRef сейчас пользуется большой популярностью.

Особенности реферальной системы

Если рассматривать реферальную систему в виде рисунка, то чем-то она напоминает пирамиду. Однако, не стоит сравнивать реферальную программу с финансовыми пирамидами. Определённое сходство в этих двух системах есть, но различий между ними намного больше.

Если человек решил воспользоваться партнёрской программой конкретного сайта, он должен искать людей, которые так подключается к данной системе. Допустим, человек пишет статьи и зарабатывает на бирже. Он приглашает людей, которые так же хотят работать и зарабатывать. Приглашённые им люди считаются рефералами.

Человек будет получать определённый процент с заработка этих людей. В свою очередь эти рефералы могут действовать по той же схеме, находя таких же рефералов. В результате, чем шире эта сетка, тем больше можно заработать на реферальной системе.

Реферальная система может иметь разные особенности. В некоторых случаях человек зарабатывает свой процент только с рефералов первого уровня. В то время как есть и такие системы, где можно получить прибыль и с рефералов второго, и даже третьего уровня.

Нужно понимать, что чем больше заработает реферал, тем больше получит и сам человек. Поэтому нужно помогать своим рефералами зарабатывать, таким образом, можно повысить и свои доходы.

Реферальная система может носить разную направленность. Например, многие известные торговые площадки в интернете предлагают своим покупателям партнёрскую программу. Однако, не стоит путать её с системой кэшбек. Нужно искать потенциальных покупателей, которые будут делать покупки, а человек будет получать часть их денег. В случае с кэшбеком, никого искать не нужно. Необходимо просто покупать товары, и часть потраченных денег будет возвращаться покупателю в виде поощрительного бонуса.

15 октябрь 2019 /
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