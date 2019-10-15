Что такое машинное обучение

Современный человек постоянно ищет новые способы эффективного обучения. Всё чаще молодые люди начинают отдавать предпочтение самообучению. Так как сейчас можно хорошо заработать в интернете, постоянно появляются новые профессии, которые можно освоить самостоятельно.

Большую популярность сейчас приобретает машинное обучение. Конечно, о таком обучении до сих пор известно не каждому. Данная методика используется и для обучения не только специализированным наукам, но и предметам из школьной программы. Например, математика для машинного обучения и другие предметы активно применяются в самообучению.

Новое слово в обучении

На самом деле практически каждый день человек сталкивается с машинным обучением, но не все обращают на это внимание, и не догадываются с чем имеют дело. Машинное обучение медленно, но верно входит в жизнь человека. Внедрение подобных технологий начинается с анализа пробок и заканчивается созданием автомобилей, которые самоуправляемы.

Машинное обучение является разновидность искусственного интеллекта. Главная задача состоит в том, чтобы компьютер не просто использовал заранее подготовленный алгоритм, а сам находил пути решения конкретных проблем и смог решать определённые задачи самостоятельно.

Технологии машинного обучения существуют и используются уже сейчас, и их условно можно разделить на три основные группы:

Программы повышенной сложности, которые могут применяться только различными техническими гигантами. Программы, доступные программистам и студентам. Программы, которыми могут пользоваться даже начинающие пользователи с базовыми знаниями.

Конечно, на данный момент технология находится на стыке первого и второго уровня. На данный момент она может показаться большинству слишком сложной для освоения. Тем не менее технология постоянно совершенствуется, и вполне возможно, что вскоре машинное обучение сможет полностью изменить жизнь человека.

Машинное обучение ставит перед собой множество задач. Например, таким образом можно будет предугадать вещественный или ответ по категориям. Кроме этого, можно научить компьютер прослеживать различные аномалии по конкретным признакам.