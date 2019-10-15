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Задвижка auma с электроприводом

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Для автоматизации работы с запорной арматурой принято использовать многооборотные электроприводы. В данном случае электроприводы устанавливаются на арматуру для регулирования определенных действий. Электроприводы делятся на несколько категорий, в их состав входят:

  • многогранные электроприводы;
  • рычажные электроприводы;
  • прямоходные электропривод;
  • неполнооборотные приводы.

Каждая из этой модификации значительно отличаются между собой, поскольку их использование назначается в разных спектрах. Но тем не менее задвижка с электроприводом auma, управление приводами от данной компании позволяет избежать громоздких наружных узлов. Опираясь на средство управления приводами, одним из самых оптимальных вариантов по качеству и стоимости является Auma Matic. Данный модуль имеет всего лишь два положения, с помощью которых управления выполняется на легком уровне. Это положение "открыто" и "закрыто".

Увеличение оборотов электропривода

При необходимости в изменении угла положенного вала, либо же при необходимости увеличить обороты, компания auma предлагает нам линейку цилиндрических моделей редукторов, для более широкого спектра действий, и классических. При необходимости вы можете использовать самостоятельную работу редуктора для выполнения управления запорной арматуры вручную. Но в идеале, конечно, совмещение с электроприводом auma для более точного выполнения работы из той или иной категории.

Официальный представитель компании Auma

Если вас заинтересовало производство компании auma, мы рекомендуем обратить внимание на продукцию от компании фасэнергомаш. Данная компания является официальным производителем auma на территории России и готова предложить вам огромный ассортимент продукции разной категории. Перейдя на официальный сайт компании вы можете ознакомиться с разнообразием электроприводов, изучить их достоинства и характеристики и приобрести именно ту модификацию, которая максимально соответствует требованиям вашего производства. Это очень удобно особенно, если учитывать то, что на сайте компании абсолютно вся продукция имеет полное описание. Поэтому делая выбор вы сможете определиться с тем, что нужно конкретно вам и в таком случае при осуществлении заказа вы будете понимать, на что нужно рассчитывать в момент выбора той или иной модификации электропривода при дальнейшем его использовании.

15 октябрь 2019 /
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