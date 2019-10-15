Задвижка auma с электроприводом

многогранные электроприводы;

рычажные электроприводы;

прямоходные электропривод;

неполнооборотные приводы.

Для автоматизации работы с запорной арматурой принято использовать многооборотные электроприводы. В данном случае электроприводы устанавливаются на арматуру для регулирования определенных действий. Электроприводы делятся на несколько категорий, в их состав входят:

Каждая из этой модификации значительно отличаются между собой, поскольку их использование назначается в разных спектрах. Но тем не менее задвижка с электроприводом auma, управление приводами от данной компании позволяет избежать громоздких наружных узлов. Опираясь на средство управления приводами, одним из самых оптимальных вариантов по качеству и стоимости является Auma Matic. Данный модуль имеет всего лишь два положения, с помощью которых управления выполняется на легком уровне. Это положение "открыто" и "закрыто".

Увеличение оборотов электропривода

При необходимости в изменении угла положенного вала, либо же при необходимости увеличить обороты, компания auma предлагает нам линейку цилиндрических моделей редукторов, для более широкого спектра действий, и классических. При необходимости вы можете использовать самостоятельную работу редуктора для выполнения управления запорной арматуры вручную. Но в идеале, конечно, совмещение с электроприводом auma для более точного выполнения работы из той или иной категории.

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