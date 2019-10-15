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Ящерица-«аквалангист»


Ящерица-«аквалангист»

Ящерица-«аквалангист»

На фото — ящерица Anolis aquaticus делает выдох под водой. Эта полуводная рептилия средних размеров (52–77 мм) обитает в Коста-Рике и Панаме и спасается от хищников, ныряя под воду.

Многие виды ящериц используют воду, чтобы скрыться от опасности, — плавают на поверхности или ныряют. Некоторые могут бегать по воде, используя поверхностное натяжение, — например, василиски (Basiliscus). Ящерица Anolis aquaticus, почуяв опасность, тоже прыгает в воду и ныряет. Но при этом анолис не задерживает дыхание, как другие ящерицы, а дышит! И может оставаться под водой до 16 минут (обычно 2–3 минуты)!

К гидрофобной поверхности кожи ящерицы при погружении «прилипает» тонкий слой воздуха. Он простирается вокруг головы (ноздрей, глаз, ушей), а иногда продолжается и дальше. Основная часть воздуха запасается в углублении на голове между глаз и ноздрей. Процесс дыхания заметен по надувающемуся во время выдоха пузырьку воздуха. Удерживаемый на коже воздух ящерицы используют повторно, вдох-выдох осуществляется неоднократно.


Ящерица-«аквалангист»

Ящерица-«аквалангист»

Вдох (A) и выдох (B) Anolis aquaticus под водой. Фото из статьи L. Swierk, 2019. Anolis aquaticus (= Norops aquaticus) (water anole). Underwater breathing


Это напоминает способ дыхания в пакет, когда человек хочет успокоиться при панике или истерике: одну-две минуты он дышит только воздухом, циркулирующим в его бронхолегочной системе, используя его несколько раз. Долго так дышать нельзя, так как концентрация выдыхаемого углекислого газа становится опасной.

Anolis aquaticus дышит под водой

Такой способ дыхания под водой лучше изучен у беспозвоночных — например, у паука-серебрянки (Argyroneta aquatica) и жуков-плавунцов (Dytiscidae). Волоски на брюшке паука покрыты гидрофобным секретом, и между ними задерживается воздух, формируя пузырь, похожий на шлем водолаза. Жуки-плавунцы удерживают пузырьки воздуха под надкрыльями. В обоих случаях воздух удерживается благодаря поверхностному натяжению. У анолисов, очевидно, тоже.


Ящерица-«аквалангист»

Ящерица-«аквалангист»

Паук-серебрянка с пузырьком воздуха вокруг брюшка. Дыхательная система пауков расположена как раз в брюшке, дышат пауки через открывающиеся на нем дыхательные отверстия. Фото с сайта pinterest.ru


Умеет дышать под водой и другой южноамериканский вид анолиса — Anolis oxylophus. Эти ящерицы остаются под водой до 10 минут. Выяснилось это во время съемок документального фильма о ящерицах рода анолис (Anolis) «Законы ящериц» («Laws of the lizard»). Остальные виды ныряющих ящериц пока еще не замечены в дыхании под водой.

Anolis oxylophus прыгает под воду и дышит там

Фото © Lindsey Swierk с сайта anoleannals.org.

Юлия Михневич

15 октябрь 2019 /
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