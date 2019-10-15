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«Энтерпрайз» был бы слишком медленным в масштабах Млечного Пути

«Энтерпрайз» был бы слишком медленным в масштабах Млечного Пути


В научно-фантастической киновселенной «Звездный путь» космические корабли на варп-двигателях способны преодолевать в вакууме расстояние в 299 792 километра за одну секунду.
Однако новый небольшой ролик астрофизика Джеймса О’Донохью (James O’Donoghue), который раньше был сотрудником NASA, а сейчас работает в Национальном космическом агентстве Японии, рассказывает, что стало бы с таким космическим кораблем, как «Энтерпрайз», если бы он отправился от Солнца к Плутону в реальности. Видео опубликовано в твиттере ученого.


Ролик Джеймса О’Донохью
В «Звездном пути» не существует установленной шкалы сверхсветовых скоростей. Однако Рик Штернбах и Майкл Окуда — технические консультанты «Следующего поколения» — в 1991 году опубликовали руководство, которое содержит некоторые достоверные цифры, и именно на них О’Донохью опирался в своей работе.
Так, шкала предполагает, что варп-фактор 1 равняется скорости света, а верхний предел варп-фактора — 9,99 — более чем в 2140 раз превышает ее. Корабль «Энтерпрайз», который изобразил ученый, летел от Солнца к Плутону именно начиная с варп-фактора 1 и ускоряясь до 9,9 (примерно в 2083 раза быстрее скорости света).
На начальной скорости, соответствующей скорости света, кораблю потребовалось бы пять часов и 28 минут, чтобы достичь Плутона, который находится на расстоянии порядка 5,9 миллиарда километров от светила, а на путь к Проксиме Центавра — ближайшей звезде — ушло бы четыре года и три месяца.
Форм-фактор 5 примерно в 213 раз быстрее: в таком случае путешествие от Солнца к Плутону заняло всего лишь полторы минуты. Между тем Проксимы Центавра «Энтерпрайз» достиг бы за неделю.
На варп-скорости в 9,9 корабль долетел бы до Плутона менее чем за 10 секунд, а до Проксимы Центавра — за 18 часов.
Однако путешествие даже на максимальной варп-скорости из одного конца Млечного Пути к другом продлилось бы почти 96 лет. Тут-то и возникает проблема: 96 лет — это дольше, чем средняя продолжительность жизни человека на сегодня.
Даже если бы «Энтерпрайз» летел на «трансварповской» скорости, которая в 8323 раза превышает скорость света, путешествие через всю нашу Галактику заняло бы 24 года. Между тем к Андромеде — ближайшей к нам галактике — мы добрались бы через 300 лет.
Как подчеркивает О’Донохью, самый быстрый аппарат, созданный человеком, — это Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe: он способен двигаться со скоростью 192 километра в секунду, или 692 тысячи километров в час. Если бы он летел от Солнца к Плутону, то пришлось бы ждать почти год.
Поэтому, делает неутешительные выводы ученый, человечество и его технологические возможности пока слишком далеки от путешествий даже в пределах собственной Галактики. А даже если мы достигнем такого прогресса, который изображен в фильмах, то далеко не факт, что нам будет доступен любой уголок Вселенной.
15 октябрь 2019 /
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