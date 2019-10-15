Опубликованы снимки самой большой высохшей речной системы на Марсе

Европейское космическое агентство ESA опубликовало снимки самой большой высохшей речной системы на Марсе, которые были сделаны космическим аппаратом Mars Express.

Изображения опубликованы на сайте ESA. Космический аппарат сделал их с помощью бортовой стереокамеры - инструмента, который фиксирует поверхность Марса в полном цвете и с высоким разрешением.

В релизе к снимкам сообщается, что древняя речная система Марса удивительно похожа на земные реки. Она простирается почти на 700 километров по поверхности, что делает ее одной из самых длинных долинных речных сетей на Красной планете.

Эта система называется Nirgal Vallis. Она расположена к югу от экватора. Ландшафт в этом регионе был сформирован не только проточной водой, но и космическими событиями: он богат ударными кратерами.

Кстати, именно изучив характеристики кратеров, ученые оценили возраст самой речной системы - он составляет 3,5-4 миллиарда лет. Примерно тогда речные воды и удары метеоритов совместными усилиями сформировали ландшафт.

На западе речная система имеет разветвленную систему, тогда как на востоке наблюдается противоположная картина. Вероятно, именно на востоке гигантская река впадала в большое, давно высохшее озеро.

Долина Nirgal Vallis насыщена притоками, имеющими форму в виде буквы "U". Подобное встречается и на Земле. Например, подобные долины были найдены в чилийской пустыне Атакама, на плато Колорадо и на Гавайских островах.

Как полагают исследователи, на Марсе, так же как и на Земле, речная система формировалась не только за счет поверхностных вод. Вероятно, она наполнялась и за счет грунтовых вод. Последние на Земле формируют короткие и полукруглые притоки.

Вблизи марсианского экватора расположены и другие аналогичные долины, только меньшего размера. Это свидетельствует о том, что в древности климат в этих районах был мягким и влажным, похожим на земной.