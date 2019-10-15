Мы найдём инопланетян в течение 30 лет

8 октября, во вторник, космолог, которому была присуждена Нобелевская премия по физике, сказал, что он убежден, что внеземная жизнь существует и что мы, вероятно, найдем доказательства этого в течение 30 лет.Выступая на лондонском мероприятии в начале этой недели, 52-летний швейцарский исследователь Дидье Келоз предположил, что шансы найти жизнь за пределами нашей планеты достаточно велики. Келоз, который в настоящее время работает в Кембриджском университете в Великобритании, получил Нобелевскую премию за открытие первой планеты за пределами Солнечной системы почти четверть века назад.В 2019 году Нобелевскую премию по физике вручили за революционные открытия в астрономии. Дидье Келоз разделил премию с доктором философии Принстонского университета Мишель Майор, который в 1995 году обнаружил подобную Юпитеру экзопланету 51 Pegasi b, вращающуюся вокруг звезды на расстоянии около 50 световых лет от Земли. Вместе ученые определили планету, используя проверенный и испытанный метод, известный как доплеровская спектроскопия, который ищет крошечные колебания, которые звезда совершает, когда планета вращается вокруг нее. Также премию вручили Джеймсу Пиблсу — за теоретические открытия в области физической космологии. Не забудьте подписаться на наш новостной канал в Telegram чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и техникиНо вернемся к открытию Келоза и Майора. С момента открытия 51 Pegasi b было обнаружено более 4000 подтвержденных экзопланет, что произвело революцию в нашем понимании Вселенной и вселило надежду на поиск жизни за пределами Солнечной системы. Открытие ученых продемонстрировало, что в космосе есть другие миры. Это открытие расширило наш кругозор. По мнению Келоза, мы вряд ли являемся единственной жизни во Вселенной. Ученый считает, что на космических просторах слишком много планет, слишком много звезд, а химия жизни универсальна. и химия универсальна. Химия, которая привела к возникновению жизни на Земле, должна породить жизнь в других местах, поэтому в течение следующих 30 лет мы создадим более совершенные технологии, которые смогут лучше обнаруживать признаки биологической активности в отдаленных мирах.По мнению Лизы Калтенеггер, директора Института Карла Сагана Корнелльского университета и одной из ведущих экспертов по экзопланетам в мире, открытие этих далеких миров проложило путь к новым методам обнаружения существования инопланетной жизни. И с этим трудно поспорить. В конце-концов ученые обнаружили, что у каждой пятой звезды есть планета, которая очень похожа на нашу. Учитывая, что только в нашей галактике 200 миллиардов звезд, вероятность найти инопланетную жизнь очень высока.Что астрономы будут искать в будущем?Следующим шагом астрономов станет сбор достаточного количества света от этих маленьких планет в обитаемой зоне. Это необходимо чтобы выяснить, есть ли признаки жизни в атмосфере других миров. Исследователи отмечают, что современные телескопы уже сегодня могут собрать достаточно данных, чтобы понять одиноки ли мы во Вселенной или нет. Так, телескоп Джеймса Уэбба — это телескоп следующего поколения. Запуск его работы намечен на 2021 году. Полагаю, именно тогда сложные детали и свойства экзопланет будут раскрыты.Кстати, совсем недавно ученые, которые специализируются на поисках внеземной жизни, приветствовали новость о том, что водяной пар был впервые обнаружен в атмосфере экзопланеты — «суперземли» K2-18b, расположенной на расстоянии 110 световых лет от Земли.