» » Странные звуки на Марсе

Странные звуки на Марсе

Странные звуки на Марсе


Сейсмический эксперимент внутренней структуры, или просто высокочувствительный сейсмометр SEIS, установленный на аппарате InSight, смог уловить и записать слабые шумы, включая ветер, а также землетрясения, происходящие на Красной планете.
На сайте Лаборатории реактивного движения опубликовано две аудиозаписи: первая была сделана 22 мая 2019 года (173-й марсианский день миссии), вторая — 25 июля 2019 года (сол 235-й).
https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-173

https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-235
Ультразвуковые сигналы, которые слышит прибор SEIS, значительно ниже диапазона человеческого слуха, поэтому их ускорили и слегка обработали. Первое землетрясение было магнитудой 3,7, второе —3,3.
«Это [землетрясение на Марсе] обладало удивительно высокочастотным сейсмическим сигналом по сравнению с теми, что научная команда слышала до сих пор. Более чем из 100 событий на Красной планете, изученных на сегодня, порядка 21 считаются землетрясениями. Остальные также могут быть землетрясениями, но научная группа не исключает и других причин. Каждое землетрясение — это гул», — сообщают сотрудники космического агентства.
Марс не имеет тектонических плит, которые могли бы стать причиной марсотрясений. Поэтому такие события вызваны охлаждением и сокращением, которые и создают трещины в коре. И в то время как на нашей планете землетрясения длятся по несколько секунд, благодаря ячеистой поверхности Марса марсотрясения могут продолжаться около минуты.
Изучение сейсмической активности Марса позволит ученым понять, как устроена и сформирована сама планета.
15 октябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений
Хочу все знать

Опубликована аудиозапись марсианских шумов и марсотрясений

Теперь любой желающий может прослушать звуки, записанные на Марсе аппаратом InSight. Они включают различные шумы и колебания грунта во время марсотрясений. Последние уже помогли учёным сделать первые
Предложен способ терраформирования Марса
Хочу все знать

Предложен способ терраформирования Марса

Группа ученых из Лаборатории реактивного движения предложила способ создания на ограниченных участках Красной планеты условий, пригодных для существования земной жизни. Авторы идеи надеются, что этот
Что мы знаем о планете Марс?
Хочу все знать

Что мы знаем о планете Марс?

Марс - четвёртая планета от Солнца. Он назван в честь римского бога войны, но в то же время, его иногда называют Красной планетой, в связи с соответствующим цветом поверхности.
Землетрясения: 13 удивительных фактов
Хочу все знать

Землетрясения: 13 удивительных фактов

Землю трясет. Иногда так, что лучше об этом не думать. Землетрясения разной силы происходят из-за сдвигов в земной коре и смещения тектонических плит. Интернет-издание LiveScience решило сделать
Причина землетрясения в Японии
Хочу все знать

Причина землетрясения в Японии

Мы думаем, что зона резкого смещения плит имеет длину не меньше 1000 км.
Землю трясет
Хочу все знать

Землю трясет

Земля в последние 15 лет или около того активизировалась в сейсмическом плане, утверждает, например, геофизик Стивен Гао из университета Миссури.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Заливы Каролины»Почему одни нации богатые, а другие — бедные?Люди могут отращивать хрящи, как саламандрыСветодиодные светильники для наружного освещенияПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаNASA получило новые снимки Большого красного пятна ЮпитераОхотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад


Свежие Статьи
Почему мы стареем? Новая теория ученых

Почему мы стареем? Новая теория ученых

Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад

Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический клад

Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года

Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+