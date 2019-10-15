Странные звуки на Марсе

Сейсмический эксперимент внутренней структуры, или просто высокочувствительный сейсмометр SEIS, установленный на аппарате InSight, смог уловить и записать слабые шумы, включая ветер, а также землетрясения, происходящие на Красной планете.На сайте Лаборатории реактивного движения опубликовано две аудиозаписи: первая была сделана 22 мая 2019 года (173-й марсианский день миссии), вторая — 25 июля 2019 года (сол 235-й).https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-173https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-235Ультразвуковые сигналы, которые слышит прибор SEIS, значительно ниже диапазона человеческого слуха, поэтому их ускорили и слегка обработали. Первое землетрясение было магнитудой 3,7, второе —3,3.«Это [землетрясение на Марсе] обладало удивительно высокочастотным сейсмическим сигналом по сравнению с теми, что научная команда слышала до сих пор. Более чем из 100 событий на Красной планете, изученных на сегодня, порядка 21 считаются землетрясениями. Остальные также могут быть землетрясениями, но научная группа не исключает и других причин. Каждое землетрясение — это гул», — сообщают сотрудники космического агентства.Марс не имеет тектонических плит, которые могли бы стать причиной марсотрясений. Поэтому такие события вызваны охлаждением и сокращением, которые и создают трещины в коре. И в то время как на нашей планете землетрясения длятся по несколько секунд, благодаря ячеистой поверхности Марса марсотрясения могут продолжаться около минуты.Изучение сейсмической активности Марса позволит ученым понять, как устроена и сформирована сама планета.