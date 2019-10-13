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«Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа

«Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа


Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» обнаружили, что в Млечный Путь поступает гораздо больше газа, чем покидает его. Предполагается, что газ может поступать из межгалактической среды: в частности, Млечный Путь может отбирать у своих галактик-спутников запасы газа, используя свое гравитационное поле. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.
Астрономам известно, что Млечный Путь аккумулирует газ из окружающей среды, что позволяет галактике поддерживать формирование звезд в течение долгого времени. В свою очередь, благодаря звездным ветрам и вспышкам сверхновых газ возвращается в гало галактики. Подобные процессы притока и оттока газа регулируют темп звездообразования и играют важную роль в циркуляции барионного вещества в галактиках. Наблюдения за Млечным Путем и его ближайшими соседями позволяют изучать подобные процессы, характерные и для других галактик.
Группа астрономов во главе с Эндрю Фоксом (Andrew Fox) опубликовала результаты анализа архива данных 200 сеансов наблюдений, проведенных при помощи инструмента COS (Cosmic Origins Spectrograph) космического телескопа «Хаббл», который исследовал гало Млечного Пути в ультрафиолетовом диапазоне в течение десяти лет. Чтобы найти облака холодного (104 кельвинов) ионизированного газа ученые искали линии поглощения, создаваемые кремнием и углеродом, в спектрах далеких квазаров (ядер активных галактик), свет от которых проходил сквозь гало Млечного Пути. При этом можно было отследить направление движения газа благодаря доплеровскому смещению линий в спектре. В работе учитывалось влияние Магелланова потока и пузырей Ферми на циркуляцию газа — они вычитались из общей картины.
«Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа

Методика поиска потоков газа в гало при помощи телескопа «Хаббл».
Ученые ожидали увидеть картину примерного равенства притока и оттока газа из Млечного Пути, однако оказалось, что в нашу галактику в настоящее время поступает гораздо больше газа, чем считалось ранее. Массы газа, поступающего в галактический диск и покидающего его, значительны, что указывает на правильность модели «галактического фонтана», в которой газ постоянно рециркулирует между диском и гало.
Предполагается, что газ может поступать из межгалактической среды. В частности, Млечный Путь может отбирать у своих галактик-спутников запасы газа, используя свое гравитационное поле. В дальнейшем астрономы надеются получить более полную картину движения потоков газа в нашей галактике, в частности изучить потоки более горячего газа, а также исследовать близлежащие крупные галактики, такие как Туманность Андромеды.
13 октябрь 2019 /
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