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Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры

Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры


Видеоматериал демонстрирует сильную вспышку в центре чёрной дыры, расположенной на расстоянии в 10 тысяч световых лет от Земли.
Ученые из Саутгемптонского университета (Англия) использовали самые современные камеры, чтобы воссоздать астрономическое событие. Замедленная иллюстрированная анимацию показывает чёрную дыру, которая находится в пределах Млечного Пути и испускает гигантские лучи, когда её сильное гравитационное притяжение и магнитные поля взаимодействуют с веществом, которое чёрная дыра поглощает. Такие взрывы могут выплеснуть значительно больше энергии, чем вспышки на Солнце.

По словам разработчиков, видео было создано с использованием данных реальных наблюдений за чёрной дырой, но замедлено до 1/10 фактической скорости, чтобы человеческий глаз мог различить самые быстрые вспышки. Космический мусор и газ вращаются вокруг чёрной дыры MAXI J1820 + 070, которая весит примерно в семь раз больше нашего Солнца, но сжата в область, которая по своим размерам не превышает Лондон. Для создания видео команда объединила наблюдения телескопа на Канарских островах с рентгеновским излучением обсерватории НАСА на Международной космической станции.
13 октябрь 2019 /
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