5G может уничтожить орбитальные спутники

Активное внедрение какой-либо ультрасовременной технологии часто приводит к множеству негативных последствий. Так, появление машин в производстве в начале XX века повлекло за собой огромное количество протестов, которые были вызваны резким снижением количества рабочих мест. Развитие технологии 5G в данном случае не является исключением, так как одним из результатов ее работы может стать отказ всех метеорологических спутников. Так ли это на самом деле? Что же, давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос.Что такое 5G?Технология 5G — новейшее поколение мобильной связи, обеспечивающее более высокую пропускную способность при передаче данных по сравнению с технологией 4G. Несмотря на большие преимущества, который обещает данный тип связи, известно, что технологию высокоскоростного мобильного подключения пытались запретить в Швейцарии из-за ее потенциально вредного воздействия на организм человека. Хотя в настоящее время не существует каких-либо официальных данных о вреде технологии 5G, ряд научных исследований смог подтвердить, что высокомощные радиочастоты могут значительно поднять температуру тела человека, оказывая на него крайне негативное влияние.Кроме того, угроза, как оно часто и бывает, может прийти и с самой неожиданной стороны: из-за того, что технология 5G намерена внести определенные изменения в своем стандартном наборе частот и занять более высокие показатели от 24.25 до 25.23 ГГц, которые близки к частотам вещания метеорологических спутников, мы рано или поздно можем лишиться погодных и климатических прогнозов.Из-за того, что близкое перекрытие частот сделает исключительно трудным для метеорологических спутников точное считывание и прогнозирование погоды, представители Всемирной Метеорологической Организации предлагают уменьшить частоту спутников 5G на 55 децибел, с чем в корне не согласна Американская Федеральная Комиссия по связи.Частоты метеорологических спутников, расположенных на орбите Земли, могут глушиться 5G излучениемВвиду того, что на большинстве метеорологических спутников установлены радиометры, измеряющие микроволновое излучение морей и океанов нашей планеты и позволяющие заранее предугадать вероятность возникновения потенциальных штормов,без эффективной работы этих спутниковых систем прогнозирование предстоящих ураганов станет гораздо более сложным, отбросив точность метеорологических прогнозов на 30 лет назад.В конечном счете, для того, чтобы метеорологические спутники могли точно предсказывать вероятность зарождения опасных штормов и ураганов, нам нужно будет найти способ, позволяющий избежать появления частотных помех. Смогут ли крупные компании договориться между собой и прийти к какому-либо компромиссу, позволяющему сохранить не только здоровье человечества, но и его науку, покажет время.