Первый лунный корабль Великобритании запустят в 2021 году

Соединенное Королевство скоро совершит свой гигантский прыжок с очень маленьким вездеходом.Весом 1 килограмм, четвероногий робот, созданный лондонской космической компанией Spacebit, планируется запустить на борту Peregrine компании Astrobotic в июле 2021 года. Об этом недавно объявили представители обеих компаний.Это будет первый полет - первая миссия и для Peregrine, и для ракеты. Это будет также первый полет на поверхность Луны корабля построенного в Великобритании, а также первый робот на ногах для исследования другого мира.«Мы не можем быть не взволнованными. Мы управляем этой миссией вместе с Astrobotic», - заявил генеральный директор Spacebit Павел Танасюк в своем заявлении в конце прошлого месяца. «Эта миссия приведет к тому, что первая полезная нагрузка Великобритании достигнет поверхности Луны и станет началом новой эры в коммерческом освоении космоса для Британии».По словам представителей Spacebit, марсоход будет перемещаться по меньшей мере на 10 метров по поверхности Луны и передавать видео и другие данные в высоком разрешении своим обработчикам во время своей миссии.Если все пойдет по плану то эта миссия будет только началом. В конце концов, Spacebit стремится запустить флот этих маленьких роботов, чтобы исследовать лунные недра - особенно лавовые трубки, которые были бы хорошим местом для человеческого поселения, заявили представители компании.У Spacebit есть и другие амбиции: «Наша главная цель - демократизировать доступ к космосу, ставя на карту все наши коммерческие космические миссии вокруг Земли, Луны и за ее пределами. Децентрализуя наши миссии, мы также даем гражданам возможность принимать непосредственное участие или получать выгоду от космических программ".Ходящий марсоход Spacebit не полетит в июле 2021 года в одиночестве. Он будет одной из 30 полезных нагрузок, которые Peregrine доставит на лунную поверхность для множества клиентов. Четырнадцать из этих полезных нагрузок принадлежат НАСА, которое в мае этого года предоставило Astrobotic премию в размере 79,5 миллионов долларов США за выполнение миссии в рамках программы Агентства по коммерческим лунным грузам или CLPS.Две другие компании также получили аналогичное финансирование по программе CLPS: Intuitive Machines, получившая 77 миллионов долларов и Orbit Beyond, получившая 97 миллионов долларов. Intuitive Machines все еще планируют успеть в летнюю миссию 2021 года со своим проектом лунной шлюпки Nova-C, а компания Orbit Beyond недавно заявила, что не может достичь своей амбициозной цели к этому сроку.Предстоящие коммерческие посадки будут историческими. На сегодняшний день успешные посадки на Луну были осуществлены только правительственными космическими агентствами трех сверхдержав - Советского Союза, США и Китая.Два других объекта попытались приземлиться на луну в этом году, но оба безуспешно. Израильский SpaceIL попытался высадить первую частную лунную миссию в апреле этого года, а посадочный аппарат Индии «Чандраян-2» попытался приземлиться возле южного лунного полюса в прошлом месяце. Миссия Chandrayaan-2 включает в себя также лунный орбитальный аппарат, который продолжает свою работу на орбите Луны.