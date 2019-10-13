Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел мимо Земли

Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли. На этот раз быстроходного посетителя звали 2019 SX5 и он посетил наш космический район вчера днем. SX5 имеет 140 метров в диаметре - высотой примерно с Великую пирамиду в Гизе.По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА (CNEOS), он движется со скоростью 78 900 км/ч и достиг ближайшей точки к нашей планете около 14:07 по Москве 11 октября.Однако «близко» по космическим меркам далеко не достаточно близко, чтобы астероид представлял угрозу для Земли. Траектория объекта прошла на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли. Чтобы представить это расстояние нужно знать, что Луна вращается вокруг Земли на расстоянии 380 000 км, а самая близкая планета, Венера, находится на расстоянии около 40 миллионов км от нас.Другой огромный астероид пролетел мимо Земли в июле. Пространство усеяно обломками и частицами всех размеров; 90 тонн космической пыли бомбардируют Землю каждый день, хотя, по данным Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте, масса частиц не превышает размер песчинки.Но риск столкновения с Землей со стороны крупных околоземных объектов (NEOs) очень низок. По словам CNEOS, астероиды размером с SX5 сталкиваются с Землей примерно раз в 10 000 лет, а астероиды размером более 1 км поражают планету примерно раз в 100 000 лет.Путем выявления и отслеживания крупных объектов космические агентства могут определить, могут ли они столкнуться с нашей планетой. В настоящее время, согласно оценкам CNEOS, наибольший риск воздействия связан с объектом с именем 29075. Его диаметр составляет около 1,3 км, а скорость превышает почти 50 000 км/ч, однако он не должен прибыть до 2880 года.Но если вы беспокоитесь о том, что следующий полет астероида станет апокалиптическим для Земли, вам не следует беспокоиться. По словам CNEOS, существует множество других, более приземленных опасностей, которые представляют гораздо более высокий риск для человечества.«Угроза любому человеку от автокатастроф, болезней, стихийных бедствий и множества других проблем намного выше, чем угроза со стороны околоземных объектов», - говорится в сообщении CNEOS.