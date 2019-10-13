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Преимущества и недостатки газовых котлов

Газовые котлы - это целое семейство оборудования для обогрева жилища, имеющее одну общую особенность: тип используемого топлива. Существуют различные типы котлов: напольные и настенные, одноконтурные и двухконтурные, с камерой открытого и закрытого сгорания и прочие. Но все эти агрегаты для отопления служат одной цели: создать оптимальный микроклимат в квартире или загородном доме, на даче.

Преимущества газовых котлов, в основном, включают следующие:

  1. Позволяет отапливать объекты с немалой квадратурой.
  2. КПД этих устройств очень высок, а стоимость топлива низкая. Кроме того, котёл обеспечивает гораздо больше энергии, чем потребляет.
  3. Нет надобности следить за пламенем, газ беспрерывно подаётся в устройство. В случае, если пламя погаснет, датчик немедленно проинформирует электрическую систему зажигания, и источник искры снова зажжёт горелку.
  4. Просты в пользовании и рассчитаны на длительный срок службы.

Недостатки газовых котлов тоже очевидны:

  1. если нет газопровода, подключать нечего;
  2. принудительная система отвода отработанных газов;
  3. невозможно самостоятельно подключить;
  4. сложность технического одобрения.

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Газовый напольный котёл является энергонезависимым устройством, характеризующимся низким гидравлическим сопротивлением. Для его производства часто используют металлический сплав с высокими теплоизоляционными показателями. Прибор оборудован огнестойкими горелками с опцией предварительного смешивания. Главным достоинством является стоимость этих устройств с установкой на месте. Кроме того, устройства этого типа обладают множеством преимуществ:

  • высокий КПД;
  • наиболее эффективный теплообмен;
  • экономичный расход топлива;
  • возможность подключения датчиков контроля;
  • продолжительность пользования;
  • минимальный выброс газов в атмосферу.

Настенные котлы имеют более высокую цену, поскольку они обеспечивают не только отопление объектов, но и горячее водоснабжение. Основным достоинством таких приборов является экономия свободного места. Это имеет большое значение для небольших комнат.

13 октябрь 2019 /
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