Преимущества и недостатки газовых котлов
Газовые котлы - это целое семейство оборудования для обогрева жилища, имеющее одну общую особенность: тип используемого топлива. Существуют различные типы котлов: напольные и настенные, одноконтурные и двухконтурные, с камерой открытого и закрытого сгорания и прочие. Но все эти агрегаты для отопления служат одной цели: создать оптимальный микроклимат в квартире или загородном доме, на даче.
Преимущества газовых котлов, в основном, включают следующие:
- Позволяет отапливать объекты с немалой квадратурой.
- КПД этих устройств очень высок, а стоимость топлива низкая. Кроме того, котёл обеспечивает гораздо больше энергии, чем потребляет.
- Нет надобности следить за пламенем, газ беспрерывно подаётся в устройство. В случае, если пламя погаснет, датчик немедленно проинформирует электрическую систему зажигания, и источник искры снова зажжёт горелку.
- Просты в пользовании и рассчитаны на длительный срок службы.
Недостатки газовых котлов тоже очевидны:
- если нет газопровода, подключать нечего;
- принудительная система отвода отработанных газов;
- невозможно самостоятельно подключить;
- сложность технического одобрения.
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Газовый напольный котёл является энергонезависимым устройством, характеризующимся низким гидравлическим сопротивлением. Для его производства часто используют металлический сплав с высокими теплоизоляционными показателями. Прибор оборудован огнестойкими горелками с опцией предварительного смешивания. Главным достоинством является стоимость этих устройств с установкой на месте. Кроме того, устройства этого типа обладают множеством преимуществ:
- высокий КПД;
- наиболее эффективный теплообмен;
- экономичный расход топлива;
- возможность подключения датчиков контроля;
- продолжительность пользования;
- минимальный выброс газов в атмосферу.
Настенные котлы имеют более высокую цену, поскольку они обеспечивают не только отопление объектов, но и горячее водоснабжение. Основным достоинством таких приборов является экономия свободного места. Это имеет большое значение для небольших комнат.
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