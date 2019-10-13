Веерохвостка против вороны





На фото — черно-белая веерохвостка (Rhipidura leucophrys) атакует австралийскую ворону (Corvus coronoides). Скорее всего, неподалеку гнездо веерохвостки, а вороны не прочь полакомиться яйцами или птенцами.

Веерохвостки — очень территориальные и отважные создания и могут прогнать не только ворону, но даже кота или собаку. А вот на ястреба веерохвостки будут нападать стайкой. Потому что у птиц защита потомства — процесс динамичный, а не установленный раз и навсегда. Стратегию защиты и ее интенсивность птицы выбирают под каждый конкретный случай, и выбор этот зависит от соотношения рисков для потомства и для родителей.

Если угрозы для родителей слишком серьезная, птицы не станут рисковать собой, защищая выводок, независимо от уровня опасности для кладки или птенцов. В остальных случаях вид защиты зависит от возможностей всех участников, вовлеченных в конфликт. Птицы учитывают влияние множества факторов, чтобы выбрать оптимальную стратегию для защиты или принять решение не защищать приплод.

Кукушка намеревалась подложить свои яйца в гнездо зарянки (Erithacus rubecula). Сама она не представляет смертельной опасности для зарянки, но кукушонок, вылупившись, выбросит из гнезда своих сводных братьев и сестер. Взвесив риски для себя и будущего потомства, зарянка принимает решение прогнать паразитку (почему птицы не всегда могут отличить чужие яйца от кукушкиных — см. задачу Кукушкины яйца). Фото с сайта dailymail.co.uk

Для защиты потомства птицы могут использовать прямые атаки и/или вокализацию (например, сигналы тревоги), а также различные отвлекающие и маскирующие приемы. Атакуют пернатые родители тоже с умом. К примеру, веерохвостка подлетает к врагу сзади, избегая встречи с мощным клювом, зубастой пастью или острыми когтями.

Крикливый зуек притворяется раненым, чтобы отвести хищника от гнезда. Это одна из многочисленных стратегий защиты потомства у птиц

Если прямые атаки слишком опасны, то пернатые прибегают к вокализации. С помощью сигналов тревоги они предупреждают птенцов, партнера и соседей об опасности, раскрывая дислокацию врага и его личность. Это может заставить хищника уйти (или улететь) охотиться в другое место. Некоторые птицы крупнее веерохвостки, например странствующий дрозд (Turdus migratorius), могут голосом предупреждать хищника о своем намерении его атаковать.

Слёток серой славки (Sylvia communis). По команде одного из родителей он перестал пищать, спрятался в густой растительности и ждал пока «враг» (то есть я) уйдет на безопасное расстояние. Фото © Алёна Шурпицкая, Рязанская область, 14 июня 2019 года

Вокализация, как и подлеты, может быть отвлекающим маневром (чтобы увести хищника подальше от гнезда) или хитростью. Мелкие птицы при появлении врага молча отлетают подальше от гнезда, чтобы не раскрывать его местонахождение. У странствующих дроздов, наоборот, можно наблюдать «эффект счетчика Гейгера»: при приближении вороны сигналы родителей становятся чаще. На птичьи трели слетается еще больше ворон, которые, в свою очередь, привлекают внимание ястреба. И теперь уже воронам надо выбирать стратегию и интенсивность защиты.

Нередко к сигналам тревоги одной птицы присоединяются и другие, причем не обязательно птиц того же вида. Многоголосье может сопровождаться подлетами к хищнику и даже прямыми атаками. Такое поведение называется моббингом (от англ. to mob — «нападать толпой»; см. Mobbing) и встречается не только у птиц, но и у других животных. Яркий пример: обезьяны, прыгая по деревьям, кричат и кидаются ветками во льва. Что касается птиц, нередко можно увидеть, как стайка пичуг гонит кота или ворону, а сами вороны могут преследовать сову или ястреба. При этом хищники могут получить серьезные травмы и даже погибнуть. С помощью моббинга птицы не только противостоят врагам, но и обучают молодых птиц. А самцы могут лишний раз продемонстрировать свою мужественность и завоевать или удержать благосклонность дамы.

Стая скворцов гонит ястреба Купера (Accipiter cooperii). При этом птицы соблюдают определенную схему построения. Фото с сайта lookoutnow.com

Яркий пример того, как птицы выбирают стратегию защиты в зависимости от соотношения рисков для себя и для потомства, — поведение синиц-лазоревок (Cyanistes caeruleus) и дроздов-рябинников (Turdus pilaris).

Враги синиц — эскулапова змея (Zamenis longissimus), большой пестрый дятел (Dendrocopos major) и ястреб-перепелятник (Accipiter nisus). Эскулапова змея вряд ли сможет поймать юрких синиц, зато съесть яйца для нее труда не составит. Большой пестрый дятел и ястреб-перепелятник, наоборот, опасны в первую очередь для родителей. Поэтому змею синицы атакуют, пытаясь прогнать, к пернатым же хищникам не подлетают, а пользуются сигналами тревоги.

Дрозды-рябинники чаще селятся колониями и при появлении врановых закидывают их своими фекалиями. Помет может настолько склеивать оперение, что птицы утрачивают способность к полету. Однако горностая и ласку нет смысла «обстреливать» с воздуха. Поэтому в те годы, когда в лесу мало грызунов и куньи в большом количестве разоряют птичьи гнезда, дрозды гнездятся подальше друг от друга, чтобы не подвергать риску сразу все яйца колонии.

Слёток ворона (Corvus corax), атакованный «фекальной очередью» дроздов-рябинников. Видно, как склеились перья от помета. Фото © Юлия Михневич, Битцевский лес, Москва, 10 мая 2017 года

То, насколько отчаянно родители будут атаковать хищника и использовать сигналы тревоги (то есть насколько интенсивной будет защита), зависит от ценности потомства, состояния родителей и опасности хищника.

Птенцов защищают активнее, чем яйца: у птенцов больше шансов дожить до репродуктивного возраста. То же касается первого приплода в сезоне: для пернатых родителей он ценнее, чем последующие. Очевидно, это связано с тем, что у ранних птенцов больше пищи и времени для роста в оптимальных условиях. В некоторых случаях количество отпрысков также может играть роль, особенно если для вида характерны малочисленные кладки. Также на интенсивность защиты влияют заметность и доступность гнезда. Чем уязвимее потомство, тем обычно сильнее его защищают родители.

На интенсивность защиты нередко влияет пол и физическое состояние родителей. Самки могут быть ослабленными после кладки и не в состоянии защищать гнездо так же активно, как самцы. То же касается и тех видов, где яйца насиживает только самка, поскольку ее гибель приведет и к гибели потомства. Если выражен половой диморфизм, то это может сказываться и на выборе стратегии. Например, более мелкие и более маневренные самцы полярной совы (Bubo scandiacus) чаще нападают на песцов, ворующих яйца, тогда как менее поворотливые самки чаще используют отвлекающую тактику.

Индийские кольчатые попугаи, или ожереловые попугаи Крамера (Psittacula krameri), прогоняют бенгальского варана (Varanus bengalensis), который хотел полакомиться яйцами, отложенными в дупле дерева. Фото © Rathika Ramasamy c сайта conservationindia.org, национальный парк Кеоладео, Бхаратпур, Индия

При выборе стратегии защиты и ее интенсивности очень важен и опыт взаимодействия с различными хищниками. У птиц часто нет врожденного распознавания, поэтому узнавать врагов и реагировать на них они учатся у старших сородичей или на своем опыте. Впрочем, определять угрозу в незнакомом объекте им помогают общие черты хищников, например сочетание формы клюва и цвета глаз или окраски и размера тела. Несмотря на эти подсказки молодые птицы иногда не могут отличить безобидную куропатку от ястреба-перепелятника.

Фото © Ray Wilson с сайта smithsonianmag.com.

Алёна Шурпицкая