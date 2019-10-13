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Физики вновь допустили существование кротовых нор

Физики вновь допустили существование кротовых нор


Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.
Ученые пришли к выводу, что такие объекты могут возникать из-за разрыва космических струн — гипотетических реликтовых астрономических объектов, представляющих собой одномерные складки пространства-времени.
Исследователи продемонстрировали, что гипотетически частицы могут образовываться на конечном расстоянии: их можно условно заменить черными дырами.
Таким образом, гипотеза выступает в качестве альтернативы той, где горловины черных дыр с большой скоростью удаляются друг от друга, что в итоге может переродиться в червоточину.
Конечно, исследователи вовсе не настаивают на существовании кротовых нор и не берутся всерьез говорить о возможности путешествия при помощи них.
13 октябрь 2019 /
Хочу все знать
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