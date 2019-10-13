Планету с расплавленной поверхностью легче обнаружить, считают астрономы

Чем меньше планета, тем сложнее ее обнаружить – и этот факт доставляет немало неудобств ученым, которые надеются обнаружить планеты, подобные Земле.Поэтому команда исследователей решила выяснить, какие свойства планет позволяют легче их идентифицировать. Этот анализ показал, что планеты, состоящие из расплава, в атмосферах которых находится вода или диоксид углерода, будет удобнее наблюдать при помощи новых научных инструментов.«Каменистая планета с раскаленной, расплавленной поверхностью, имеющая толстую атмосферу, хорошо подойдет для наблюдений при помощи телескопов нового поколения, - сказал Дэн Бауэр (Dan Bower), главный автор нового исследования и астрофизик из Бернского университета, в сделанном заявлении. – Эти планеты имеют большое значение для науки, поскольку многие, если не все каменистые планеты изначально представляют собой расплавленные сгустки, и, тем не менее, впоследствии некоторые из них в конечном счете могут стать обитаемыми, как это произошло с Землей».Земля прошла этап расплавленного состояния довольно быстро, однако другие планеты могут сохранять на поверхности океан магмы на протяжении достаточно долгого времени. Согласно Бауэру и его коллеги, для планеты это является «преимуществом», поскольку расплавы в среднем имеют плотность примерно на 5 процентов меньше, то есть при равной массе планеты, состоящие из расплава имеют больший размер и могут быть легче обнаружены. Кроме того, из расплава в развивающуюся атмосферу планеты легче выделяются вода и углекислый газ.Эти две молекулы сможет обнаруживать строящийся в настоящее время космический телескоп James Webb («Джеймс Уэбб») НАСА. Данная обсерватория не сможет изучать землеподобные планеты, лежащие на орбитах вокруг звезд солнечного типа, однако сможет анализировать каменистые планеты, движущиеся вокруг меньших по размерам карликов спектрального класса М.Аналогично, больший размер планет, состоящих из расплава, не поможет обнаруживать планеты, лежащие на орбитах вокруг звезд, подобных Солнцу. Однако миссия по поиску экзопланет CHEOPS («ХЕОПС») Европейского космического агентства, которую планируют запустить позднее в этом году, сможет обнаруживать эту разницу в размерах при наблюдениях планет, обращающихся вокруг карликов спектрального класса М.