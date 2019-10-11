Птицеед и его «домашнее животное»





На фото — сценка из жизни амазонских джунглей: перуанский паук-птицеед Pamphobeteus sp. перешагивает через маленькую лягушку Chiasmocleis ventrimaculata из семейства узкоротов, даже не думая закусить этим сочным земноводным. Лягушки этого вида беспрепятственно проживают в норке птицееда и очень любят забираться в домик из его ног: под охраной огромного и грозного паука им не страшны многочисленные амазонские враги — рептилии и крупные членистоногие. Птицеед вполне питается другими видами лягушек, а вот своих «питомцев» не трогает.

Впервые такие взаимоотношения описали еще в 1989 году в национальном резервате Тамбопата (Tambopata National Reserve) в Перу: узкороты Chiasmocleis ventrimaculata проживали в норках птицеедов Xenesthis immanis (правда, есть подозрения, что вид паука авторы определили неверно, но это не так уж важно). Ученые сидели у норок птицеедов и наблюдали, как из них высовываются пауки, лягушки, пауки вместе с лягушками, и как они вместе или по отдельности отправлялись на прогулки вокруг родного дома. Лягушки тут явно не просто прятались: они отлично жировали на мелких беспозвоночных, которых привлекали остатки с паучьего стола. Пауки, в свою очередь, прекрасно отличали «своих» лягушек от амфибий других видов. Ученые наблюдали, как молодые птицееды хватали узкоротов, подносили ко рту, исследовали ротовыми конечностями и затем отпускали, не причинив вреда. Вероятнее всего, здесь работали химические маркеры: из-за токсинов на коже узкороты довольно невкусные. Видимо, потому-то и такие взаимоотношения и стали возможны.

Узкороту нечего бояться: грозный птицеед способен справиться с большинством врагов маленькой лягушки. Фото © Emanuele Biggi с сайта roaring.earth

Но что пауку от такого соседства? Авторы первого исследования на эту тему намекнули, что узкороты специализируются на поедании муравьев — главных любителей паучьих яиц. Ведь птицееды специализируются на крупной добыче и не могут переловить всю мелочь, которая ползает вокруг.

Интересные эксперименты описаны в неопубликованной магистерской диссертации Джолин Чаканы (Jolene Csakany) из колледжа ESF, США. Как раз Джолин и усомнилась в идентификации вида птицееда в статье 1989 года: она заметила, что пауки этого вида не встречаются в Перу и выглядят иначе, чем представленные на фотографиях в статье, и определила птицееда как новый вид из рода Pamphobeteus. Чаканы заметила, что узкороты селятся в норках не одного, а как минимум двух видов птицеедов. Она провела интересный эксперимент: прикрепила шкурку узкорота на тело лягушки свистуна Leptodactylus andreae, которую птицееды обычно едят, — и предложила паукам. Птицееды брали такую лягушку в чужой шкурке, исследовали ее и отпускали. Эти эксперименты подтверждают теорию о том, что пауки пользуются химическими сигналами.

Узкороты трогательно подползают под птицееда и гуляют вместе с ним

В Индии похожие взаимоотношения заметили между крупными и агрессивными птицеедами из рода Poecilotheria и узкоротами Kaloula taprobanica. На Шри-Ланке — между пауками Poecilotheria ornata и узкоротами Uperodon nagaoi, причем они делили не норки в земле, а дупла в деревьях. В этих дуплах находили паучьи яйца и молодняк пауков или лягушек или и тех, и других. Дупла деревьев в тропическом лесу — важный ресурс, за который конкурирует множество самых разных животных, многие их которых лягушками питаются, так что иметь собственного паука в таких случаях особенно полезно. Исследователи описывают, как птицееды Poecilotheria атаковали гекконов Hemidactylus depressus, когда те пытались поедать икру узкоротов, с которыми пауки делили дупло.

По всей вероятности, такие мутуалистические отношения возникали независимо среди разных видов и в разных сообществах. Узкоротами дело отнюдь не ограничивается: их место в жизни мексиканских птицеедов Aphonopelma, похоже, занимают свистуны Engystomops pustulosus.

Фото © Emanuele Biggi с сайта mindenpictures.com.

Вероника Самоцкая