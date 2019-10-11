Охотничий танец цапли





Цапли известны как терпеливые охотники. Большинство видов этих птиц, включая привычных нам серых цапель (Ardea cinerea), разыскивают добычу, медленно бродя по мелководью, или подолгу стоят на одном месте без движения в ожидании, когда потенциальная жертва окажется в зоне поражения клюва. Однако среди цапель есть одна, которая практикует намного более активный способ охоты. Речь о рыжеватой цапле (Egretta rufescens), ее вы и видите на фото.

Эта средних размеров цапля обитает на тихоокеанском побережье Мексики, а также по берегам Мексиканского залива и Карибского моря от южных штатов США до Колумбии и Венесуэлы. Встречается она и на островах, например на Багамах, Кубе и в Доминиканской Республике. Самые большие гнездовые группировки вида отмечены в Западной Мексике и в Техасе. В отдельных частях ареала этот вид ведет оседлый образ жизни, однако по крайней мере некоторые птицы из северных популяций на зиму откочевывают к югу.

Карта гнездовых колоний рыжеватой цапли. Как можно видеть, все они приурочены к морским побережьям. Изображение с сайта reddishegret.org

В отличие от многих других цапель, которые могут жить на водоемах разных типов, рыжеватые предпочитают узкую полосу на границе моря и суши и редко покидают побережье. Излюбленные охотничьи угодья этой птицы — морские мелководья, лагуны, илистые отмели и мелкие солоноватые озера. Заросших растительностью водоемов она избегает.

Соленые озера между сушей и морем — типичное место охоты рыжеватой цапли. Фото © Сергей Коленов, национальный парк Сьенага-де-Сапата (Parque Nacional Cienaga de Zapata), Куба, 9 марта 2016 года

Рыжеватая цапля не полагается на терпение и меткость, а активно преследует и загоняет мелкую рыбу и водных беспозвоночных. Сначала она беспорядочно бегает по воде, вспугивая затаившуюся на дне добычу. Заметив жертву, птица гонится за ней, периодически резко меняя направление и подпрыгивая. Время от времени цапля раскрывает и поднимает над головой крылья, чтобы затенить воду: это позволяет избавиться от солнечных бликов, которые мешают видеть добычу. Со стороны все эти движения выглядят как захватывающий танец. Догнав напуганную и дезориентированную жертву, птица хватает ее клювом и глотает целиком.

Африканская зонтичная цапля (Egretta ardesiaca), как и рыжеватая, умеет затенять воду крыльями. Однако этот вид не тратит энергию на активную охоту: вместо этого птица ждет, пока рыбы заплывут под ее «зонт», приняв тень от него за безопасное убежище (похожую тактику иногда использует и рыжеватая цапля). Дополнительная приманка для добычи — ярко-желтые пальцы, напоминающие червей. Фото © Derek Keats с сайта flickr.com

На морских побережьях США, Мексики и стран Карибского бассейна кормятся и другие виды цапель, однако рыжеватая — единственная сумевшая освоить столь необычный метод охоты. Неудивительно, что орнитологи и бёрдвотчеры с особым вниманием относятся к этой птице. Например, американский натуралист и писатель Пит Данн (Pete Dunne) отметил охотничьи навыки рыжеватой цапли, назвав ее «тираннозавром отмелей». Однако не все эпитеты столь почтительны: иногда ее поведение сравнивают с полетом пьяной бабочки или походкой нетрезвого моряка.

Охота рыжеватой цапли

Охотничьим танцем репертуар этих птиц не ограничивается. Как и у других цапель, у них есть сложный ритуал брачных ухаживаний. Самец и самка приветствуют друг друга, покачивая головами, а затем устраивают погони и круговые полеты. Кроме того, они громко кричат, щелкают клювами и топорщат удлиненное оперение на голове и шее.

Брачный танец рыжеватых цапель. Фото © Peggy Rudman с сайта allaboutbirds.org

Еще одна интересная особенность рыжеватой цапли — это то, что она представлена двумя заметно отличающимися вариантами окраски, двумя морфами, которые в прошлом считались отдельными видами. Свое название вид получил от темной морфы, тело, хвост и крылья которой имеют синевато-серый оттенок, а голова и шея — рыжевато-бурые. Птицы светлой морфы чисто-белые. Темные рыжеватые цапли чаще встречаются на севере ареала, а светлые — на юге.

Рыжеватая цапля светлой морфы подстерегает добычу. Помимо активного преследования эти птицы иногда используют более типичные для цапель методы охоты, например выжидание. Фото © Сергей Коленов, национальный парк Сьенага-де-Сапата, Куба, 9 марта 2016 года

Похожее разделение на две морфы, белоснежную и темную, есть и у некоторых других цапель — например, западных рифовых (Egretta gularis), восточных рифовых (Egretta sacra) и мадагаскарских рифовых (Egretta dimorpha). Биологический смысл этого не очень понятен, тем более что при выборе брачных партнеров представители этих видов не ориентируются на морфу и часто образуют смешанные по цвету пары.

Окраска темной морфы рыжеватой цапли позволяет безошибочно отличить ее от других видов, однако идентификация птиц светлой морфы может вызвать некоторые затруднения. К счастью, даже у светлых особей есть выраженные отличительные признаки. Помимо поведения, это двуцветный клюв — розовый у основания и черный на конце, а также серо-голубые ноги, за которые птица получила альтернативное русское название «голубоногая цапля».

Представители рода Egretta, к которому принадлежит рыжеватая цапля, а также нескольких других родов цапель, в брачный период отращивают изящные «кружевные» перья на шее, спине и груди. Эта особенность едва не привела к вымиранию этих птиц. В конце XIX и начале XX веков огромную популярность приобрели пышные женские шляпки, украшенные птичьими перьями-эгретками. Чтобы удовлетворить спрос на них, охотники по всему миру убивали миллионы цапель (см. Plume hunting). Одним из регионов, где этот промысел особенно процветал, был юг США, входящий в ареал рыжеватой цапли.

Хотя основной удар пришелся по снежным (Egretta thula) и большим белым цаплям (Ardea alba), рыжеватых цапель также убивали ради их перьев. Этот факт даже получил отражение в видеоигре Red Dead Redemption 2, действие которой происходит в США в 1899 году. Участник игры может поохотиться на несколько видов цапель, включая рыжеватую, и продать их перья.

В первые десятилетия XX века мода на шляпки сошла на нет, а колонии цапель были взяты под защиту, так что популяции большинства пострадавших видов довольно быстро восстановились. Однако численность рыжеватой цапли начала расти лишь спустя почти сто лет. Возможно, причина в узких экологических предпочтениях вида или его особой уязвимости к ДДТ.

Рыжеватые цапли гнездятся колониями, обычно вместе с другими видами цапель, чаек и других околоводных птиц. Хотя этот вид очень придирчиво относится к выбору кормовых участков, гнезда он строит в самых разнообразных местах: в мангровых зарослях, на кактусах и даже на голой земле. Фото с сайта gomamn.org

На сегодняшний день рыжеватая цапля остается объектом особого природоохранного интереса как самая редкая и плохо изученная из всех североамериканских цапель. Орнитологи даже не могут точно сказать, какова общая численность этого вида. По данным Международного союза охраны природы, который рассматривает рыжеватую цаплю как вид, близкий к уязвимому положению (Near Threatened, NT), размер ее мировой популяции составляет от 10 000 до 20 000 взрослых особей. Однако Рабочая группа по охране рыжеватой цапли (Reddish egret international working group) приводит намного более скромные цифры — от 7000 до 9000 особей.

Хотя численность вида на протяжении нескольких десятилетий медленно росла, теперь она, похоже, вновь начала сокращаться. Исследователи винят в этом застройку береговой линии, от которой так зависит эта птица, жилыми домами, отелями, креветочными фермами и объектами инфраструктуры. В будущем дополнительной угрозой станет подъем уровня моря из-за климатических изменений.

Чтобы помочь рыжеватым цаплям восстановить численность, орнитологи охраняют места их гнездования и важнейшие кормовые территории, а также тщательно анализируют динамику численности и изучают миграции этих птиц. По словам ученых, эта работа означает нечто большее, чем защита единственного вида. Сохранение охотничьих угодий рыжеватой цапли даст шанс на выживание целым прибрежным экосистемам и тысячам населяющих их живых организмов.

Фото © Heyn de Kock с сайта heyndekockphotography.com.

Сергей Коленов